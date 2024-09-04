最低工資審議會召開！勞動部長何佩珊：照顧勞工生活是首要課題

▲勞動部召開最低工資審議會，勞動部長何佩珊首次主持會議。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

勞動部最低工資審議會4日舉行，勞動部長何佩珊表示，今年是《最低工資法》上路以來的元年，台灣經濟情勢及基本面良好，但受到全球性通貨膨脹的影響，使領取最低工資的邊際勞工有著很大的影響，因此審議會如何照顧邊際勞工的生活水準，將是首要的課題。

由於蔡英文政府時期連8年調升，各界認為賴清德政府也會調升最低工資，且調幅不會太低，尤其面對通膨及物價高漲，仍要維持勞工的消費能力，勞團也喊出至少要有4%以上的調幅。

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何佩珊指出，此次會議是《最低工資法》上路以來首次召開，勞資委員也是第一次以法定代表身分參與會議，這也是她上任以來第一次主持最低工資審議會，與各位委員一同寫歷史，是無比的榮幸。

對於最低工資的審議，何佩珊感到責任重大，她說，過往運作幾十年的經驗，勞資雙方委員雖然各有立場，但能理性溝通、協商，並提出最好的方案，相當期待委員們可以貢獻智慧及經驗，共同完成最低工資立法後第一次審議。

何佩珊強調，《最低工資法》立法之後，有所謂的「法定應參採指標」，今年以來台灣經濟情勢基本面相當良好，但同時也正經歷疫情後全球性通膨的影響，當今的通膨數字令大家擔心，尤其對邊際勞工的影響更大。

她指出，邊際勞工在最低所得20%家庭裡面，有50%的收入都必須花費在實際生活費支出上，影響很大，因此，對最低工資審議而言，如何照顧邊際勞工最低的生活水準，是首要課題。

另外，為了振興花蓮震災的在地產業，何佩珊分享，審議會現場也選用花蓮在地產品，是由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、微型創業鳳凰計畫等單位互相合作的點心茶飲，期盼審議委員在享用茶點的同時，可以和平理性的溝通與討論。