美股「未爆彈」蘊釀中！　美銀：留意周五非農指數

▲美股。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國8月製造業活動連續第5個月萎縮，加重了投資者對美國經濟衰退的擔憂。引爆3日美股全面重挫，但根據《Market Watch》報導，美銀提出警告指稱，本周美股面臨最大風險是周五公佈的8月非農報告，若高於預期、出現過熱的就業數據，將讓市場重新評估今年降息次數。

報導稱，美國銀行全球研究部的數據顯示，標準普爾 500 指數期貨合約對美國就業報告的敏感度高於對通膨數據的敏感度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國銀行分析師在9 月2 日的一份報告中表示，非農就業報告重新成為股市最重要數據發布的參考指標。

美國銀行策略師Ohsung Kwon表示，從股市近日重返高點附近，以及小型股和等權重標普500指數的優異表現來看，相較於擔心潛在的經濟衰退，股市似乎對降息更為在意。

如果這是真的，那麼本周股市面臨的主要風險，是非農就業報告表現火熱，這將重新定價短期利率。

另華爾街長期多頭、投資諮詢公司Yardeni Research總裁Edward Yardeni也預計本周五將公佈一份火熱的就業報告，他在周一給客戶的報告中稱，預計8月將增加20萬至22.5萬個就業崗位。

如果Yardeni的預測準確，這將超出經濟學家的普遍預期，從而印證聯準會不需要降息那麼多的觀點。雖然Yardeni的樂觀看法對經濟來說是個好消息，但短期內可能會對美股造成不利影響。