貿協旗艦訪團前進非洲市場　台日企業創第三地合作里程碑

▲左上圖貿協董事長黃志芳(右)帶領團員前往SCZONE港區實地參訪，右上圖台灣日於埃及開羅登場，現場40家當地主要石化與橡塑膠業者盛情與會，下圖黃志芳率團員前往埃及第四大集團Elswedy參訪，深度交流合作意見。（圖／貿協提拱）

記者張佩芬／台北報導



外貿協會董事長黃志芳率領「2024非洲旗艦訪問團」於8月31日首站抵達北非第一大經濟體埃及進行訪問。該團由經濟部國際貿易署及外貿協會共同主辦，邀請台塑公司、永光化工、富強鑫、詮達化工等台灣指標企業共同前進非洲，並特別獲得日本豐田通商大力支持，除協助聯繫非洲相關重要企業外，台灣豐田通更由總經理Hata Issei親自率同仁全程陪同，為台日企業第三地合作創下新的里程碑。

非洲近年經濟蓬勃發展，其人口結構為全球最年輕，人口數預估在2050年將成長至25億，具消費潛力，世界主要國家近年來也都積極投入經營，為全球供應鏈布局的下一波重點地區，不過非洲幅員遼闊，距離遙遠，我國企業以往不甚重視，業者前進非洲勢單力薄，單打獨鬥十分辛苦。

黃志芳自上任後即積極加強與日本七大商社的聯繫合作，今年上半年更親自拜訪七大商社高層，確立雙方的實質合作項目。豐田通商在非洲經營超過百年，除汽車相關業務之外，更在併購專營非洲貿易的法國CFAO集團後，從與非洲人民共同成長的長遠角度努力開拓市場，事業範圍遍及能源、交通運輸、基礎建設、醫衛、消費用品，目前在非洲54國設有174家公司，從業人員高達兩萬三千人，是所有日本商社經營非洲最深入也最成功者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年5月黃志芳造訪豐田通商東京總部，提出期盼在非洲共同合作，獲得豐田通商高層欣然同意，從而實現此次台日企業共同前進非洲的壯舉。臺日產業具有高度互補性，與日本商社合作，實為臺灣業者進入非洲市場的捷徑。

該團在埃及的活動由貿協駐開羅台貿中心安排的精準貿易洽談暨交流會及客製化市場考察等行程開始，首先參訪蘇伊士運河經濟特區(SCZONE)，雙方就台埃互補產業與潛在合作項目進行交流，並實地走訪埃及新首都及蘇赫奈港(Sokhna Port)港口作業區域。

之後前往拜會埃及上市公司排名第四的ElSewedy公司，由創辦人兼執行長Ahmed El Sewedy與總裁Sadek El Sewedy等團隊一同迎接本團，雙方就業務事項進行全面交流、了解戰略布局並邀請該公司持續參與本會相關活動。豐田通商埃及支社社長Hidenori Saito款宴訪問團，並為詳細介紹該社業務及埃及市場商機。

次日在首都開羅舉辦「台灣日」，埃及相關各大公協會如化學品及肥料出口協會等會長、副會長及重要業者均出席活動並與團員積極交流。訪問團團員分別介紹其公司重要技術與產品，獲得與會者如埃及前三大塑膠容器製造商Famous Plast、中東非洲地區岩棉保溫建材領導者Al Alamia for Rockwool (ROCKAL)、中東地區塑膠製造與機器優勢品牌之一Nassar Plastic Group等埃及重量級業者熱烈迴響，他們對於品質穩定且交期可靠的台灣企業印象深刻，認同雙方合作將有助於提升競爭力。

台灣日結束當日，貿協埃及台貿中心也為團員安排Alamal Alsharif Plastics公司及工廠考察，由公司負責人Ahmed Sultan Hashem全程陪同介紹，了解其產品製程、產線操作與當前需求，現場對於我參團業者之產品與服務積極表達認同並指出具體可行合作方向。

埃及位居非洲、中東與歐亞海陸交通樞紐之戰略地位，為北部非洲第一大經濟體，為人口超過一億兩千萬的大型市場，IMF預估今年經濟成長率維持3%的高成長，2025年有望挑戰4.4%。除內需市場強勁外，全球航運需求回穩與觀光業復甦都有助持續改善埃及本身經濟體質，同時聯合國貿易與發展會議（UNCTAD）最新報告顯示埃及連續兩年成為非洲首選投資目地，且埃及政府統計2023年吸引全非FDI達526億美元，佔全非18.6%，顯見其財政改革、獎勵私人企業發展與提升行政效率等措施，對其經濟韌性及吸引外資已有顯著改善。

為協助業者持續掌握非洲市場商機，外貿協會將於本年9月21日辦理非洲尼羅河流域貿易訪問團，11月將邀請買主於「非洲商機日」來團採購，明年持續規畫多項非洲拓銷活動，農曆年後即將出團前往北非埃及等國探索新商機，歡迎有興趣的業者持續關注貿協辦理之各項活動。