先探／面板王朝新篇章：電子紙成為新霸主

曾經風光的面板雙虎，現在兩家公司總市值加起來，還不如後起之秀的元太，意味著電子紙在利基型顯示技術正獨領全球的風騷，而台灣的上下游產業鏈可以有無限想像的發揮空間。

文／吳旻蓁

過去，台灣面板產業曾氣吞萬里、並發展出面板五虎，然而，自二○○八年開始，中國面板業者如京東方、華星光電在官方的扶持及補貼之下，製造產能成長了近十倍，一舉躍升全球面板龍頭國家，並造成整個產業供過於求，同時也開啟了全球面板熱戰。多年來，在面板價格壓力沉重之下，已陸續有不少企業選擇退出市場或是放緩投資腳步，台灣面板產業亦在無法取得優勢之下，被市場視為「慘業」。

面板淪慘業，業者拚轉型

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也因此，台灣面板廠無不積極尋求轉型，其中，電子紙（E-paper）就是一個全新的應用戰場。近年，隨著全球對ＥＳＧ的重視日益增加，使具有環保節能優勢的電子紙成為備受矚目的新型顯示解決方案，應用範圍也不斷擴大，從最早的電子閱讀器、電子貨架標籤（ＥＳＬ）到筆記本、室內外廣告刊版、單字機、行李標牌等。

且電子紙應用的趨勢也隨著彩色電子紙的出現而再進一步擴大，因其不僅能夠顯示文字，還能展示圖片和多彩的圖形，在在增加了應用的多樣性和吸引力。如今，電子紙的終端應用可以說端點開花，領域涵蓋閱讀、新零售、教育、交通、醫療、工業與運輸交通、物流、辦公、民航等。

如紙張般輕、薄、軟，還具有電子化，可隨意替換訊息的優勢，是具備低耗能特性的電子紙顯示技術及相關產品成為市場熱門選項的關鍵原因，對此，商機可以說正蓄勢待發。根據研調機構Trend Force的預測，到二○二六年全球電子紙市場規模有望達到二○三．四億美元，發展前景可觀。

另外，市調機構IMARC Group發表數據顯示，預計二四年電子紙顯示器市場規模為二六．一億美元，而到二九年將達到五一．四億美元，二四到二九年的年複合成長率為十四．五四％。另，市調機構Global Market Insights亦指出相似數據，稱電子紙顯示器在二三年價值超過二五億美元，估計在二四至三二年之間的年複合成長超十四．五％。

電子紙成新應用戰場

伴隨電子紙顯示器的市場規模成長，作為全球電子紙龍頭大廠的元太營運與市值亦水漲船高；近十年來，元太市值從約二○○億元左右，成長至今已突破三○○○億元。而元太的成長茁壯亦是其擺脫面板「慘業」、跳出產業景氣循環的象徵。

回顧元太營運歷程，其成立於一九九二年，從製造薄膜電晶體液晶顯示器（TFT LCD）中小尺寸面板起家，並於○五年跨足電子紙領域，○八年與振曜策略聯盟，由其負責閱讀器的軟硬體整合組裝代工。而元太受惠獨家代工亞馬遜Kindle閱讀器的電子紙模組，因此帶動身價高漲，並在○九年併購專事電子墨水技術、及電子紙研發與量產的美國E Ink公司；一二年再併購友達旗下的達意科技，使其同時掌握了微膠囊型及微杯的電泳技術，也一統了ＥＰＤ（Electrophoretic Display）電子紙的市場。（全文未完）

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