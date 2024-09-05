「台灣金根獎聯誼會」上百企業董總齊聚一堂　余宛如期許TITA成為第二個玉山科技協會

記者陳弘修／台北報導

副總統蕭美琴日前在接見第二十屆金根獎得獎廠商表示，政府積極與各國進行貿易談判，並取得相關進展，也會持續做業界的後盾克服挑戰，期盼讓台灣成為全世界可信任、可信賴的品牌，並開拓下一個世代產業全球發展的機會。對此，台灣產業科技推動協會（TITA）執行長余宛如表示，台灣產業科技推動協會每年舉辦台灣金根獎，嚴格挑選各領域在技術、產品、服務模式勇於創新、並深耕台灣佈局全球的中小企業，希望得獎企業交流與合作的社群創造更多的附加價值，成爲政府作為政策溝通與推動的夥伴。



台灣產業科技推動協會（TITA）5日晚間於台北福華飯店舉辦「台灣金根獎聯誼會」聚會，現場有百位跨領域的企業董事長、總經理齊聚一堂，同時也邀請到數發部長黃彥男部長發表專題演講，與在場金根獎獲獎企業代表分享政府最新的「人工智慧政策與措施」，交流氣氛相當熱絡。

台灣產業科技推動協會執行長余宛如表示，台灣金根獎是由台灣產業科技推動協會每年舉辦的重要產業優良廠商評選活動，今年已經邁入第二十屆，這個獎項主要是嚴格挑選各領域在技術、產品、服務模式勇於創新、並深耕台灣佈局全球的中小企業成為得主，目前已經累績170多家獲獎企業，今年獲獎企業橫跨在半導體、數位科技、生物與醫療科技、能源等不同產業。

對於台灣金根獎聯誼會的籌辦，今年三月接任台灣產業科技推動協會執行長的前科技立委余宛如表示，她就任後拜訪歷屆金根獎獲獎企業，發現在全球數位與淨零碳排雙軸轉型的趨勢下，各家金根獎企業有很多轉型的經驗與永續發展的智慧可以分享，因此催生台灣金根獎聯誼會，希望作為得獎企業交流與合作的社群，創造金根獎更多的附加價值，也成爲政府作為政策溝通與推動的夥伴。



余宛如指出，台灣產業科技推動協會每年舉辦台灣金根獎，相關籌備的工作都非常的嚴謹用心，像是今年的評審，就邀請到國策顧問何美玥、前科技部長陳良基、前竹科管理局局長王永壯等對台灣產業發展趨勢熟悉、對技術發展熟悉的專家，因此遴選出來的企業都非常的傑出，對台灣產業科技的發展有所貢獻。擦亮金根獎、注入新活力，就是為了要讓更多默默為台灣努力的企業被看見。

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余宛如接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，台灣產業科技推動協會在2002年成立，當初一群在海外的科技精英感受到中國經濟發展磁吸效應帶走台灣高科技產業的壓力，因而串連台美的科技人成立了台灣產業科技推動協會（簡稱TITA），在矽谷成立矽谷-台美產業科技推動協會（TAITA-SV）， 希望引進海外先進科技幫助台灣成為科技大國，並發起台灣金根獎遴選活動，鼓勵企業深耕台灣，進而佈局全球。

余宛如說，當TITA現任理事長涂醒哲邀請他擔任執行長時，她抱著飲水思源感恩的心情加入，隔月就邀請專家業者在竹科舉辦「生成式AI的創新發展與應用」論壇。當時，她提議要舉辦台灣金根獎聯誼會，一開始也有人不看好，甚至有「二十年都沒辦，可能辦不起來」的聲音，好在理事長涂醒哲跟副理事長張鴻德都沒放棄，在三人辛勤奔走下，獲得金根獎得獎企業偉詮董事長林錫銘的認同與贊助，成為催生台灣金根獎聯誼會的臨門一腳。

從科技立委到桃園市政府府資科局局長，余宛如轉戰科技協會的努力也相當亮眼，她全心服務產業，努力擦亮台灣產業科技協會的招牌、為台灣金根獎注入新活水，她強調，自己最大的希望就是能讓台灣產業科技協會成為第二個玉山科技協會，幫助台灣產業創新與永續發展，為台灣在更多領域都創造出護國神山，永遠守護台灣。