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倍米首進軍日本市場　有望攜HINO、ISUZU共組電動商用車

▲▼倍米董事長陶治中赴日和ISUZU工程師討論電動物流車需求。（圖／倍米提供）

▲倍米董事長陶治中赴日和ISUZU工程師討論電動物流車需求。（圖／倍米提供）

記者高兆麟／綜合報導

國內電池大廠倍米科技首次前進海外展會，參加2024年日本汽車工程展覽會，除了拜訪多間知名廠商，也搶攻日本市場，未來有望攜HINO、ISUZU，在中美貿易戰中，以日台合製的方式，將倍米電動車銷往美國。

倍米科技成立於2004年，從事研發電動汽車電控系統專業，並擁有多項知識産權和創新發明專利，目前已經和許多國內外知名電動汽車廠商進行共同開發等工作。

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由於中美貿易戰加劇，拜登政府在展前宣布，中製電動車關稅從25%提高到100%，中國電動車鋰電池關稅從7.5%提高到25%，因此準備在台擴廠的倍米有望受惠，同時建立更彈性的供應鏈。

在開拓海外市場同時，倍米第一站即選擇汽車大國日本，此次倍米由董事長陶治中領軍，親自前往日本橫濱參加汽車工程展覽會，為倍米開拓新市場。

由於倍米主力產品皆以商用車為主，因此董座陶治中首先鎖定日本商用車龍頭廠HINO及ISUZU進行拜訪，除了參觀了解兩家廠商目前在電動低底盤物流車的設計理念外，陶治中也表示，倍米過去都是從中國引進電動車車架，配合自家電池，組成電動車出口美國，目前倍米希望可以直接和HINO、ISUZU合作，由他們提供底盤，倍米提供電池的方式，在美國組裝出貨，以降低關稅成本。

對此合作方式，ISUZU持開放態度，現場雙方就彼此可能的合作模式進行討論後，ISUZU允諾交換聯絡窗口，後續以電子郵件分享彼此產品資料，並進行後續深入討論。

在HINO部分，陶治中則和HINO產品經理兒玉良治及技術部門工程師小野澤禎之進行討論，陶治中除介紹倍米電池產品外，也就HINO在底盤部分合作交換意見，對此小野澤禎之認為，雙方共同輸出產品至美國組裝是一個從沒想過的合作概念，這點值得討論。

小野澤禎之表示：「倍米提出的合作模式，是先前從未想過的，未來可以再更了解雙方產品之後，再找出最適合的潛在合作方式。」

陶治中則指出，倍米目前已有相當完整的物流車三電系統解決方案，除了希望能和兩家廠商都在底盤上進行合作出貨至美國外，相信倍米對於兩家廠商來說，在電池組部分都能有相當程度的幫助，未來除底盤合作外，也有望在深入瞭解雙方需求後，提供合適電池供物流車使用。

關鍵字： 倍米

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