Fed降息啟動！　小摩經濟學家改口「9月必須要有大動作」

▲美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

摩根大通（小摩）首席美國經濟學家Michael Feroli表示，美國聯準會（Fed）應該在 9 月會議上將利率下調 50 個基點（0.5個百分點），一改先前預測 Fed 官員 11 月才會首次調降利率的看法。

根據《CNBC》報導，Michael Feroli周四（5 日）表示：「我們認為，Fed 官員應儘快恢復到中性利率。」他說，央行中性利率的最高點約 4%，比目前的水準低 150 個基點，因此加快降息步伐是有充分理由的。

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芝商所「Fed 觀察」工具顯示，市場預估 Fed 會在兩周後的會議上降息 25 個基點（0.25個百分點）或 50 個基點。目前這兩個選項的機率相近，50 個基點的機率不到 60%，25 個基點的機率略超 40%。

Feroli說，「如果你要等到通膨回到 2% 才有動作，那你可能等太久了。雖然通膨仍然略高於目標，但失業率可能已經略高於他們認為的充分就業水準了。」

今年 6 月，Feroli團隊的基本預測是 Fed 官員 11 月首次調降利率。對此，他的最新說法是：「目前就業和通膨都面臨風險，如果其中一個風險開始顯現，你就應該逆轉政策方向。」

美國勞工部周五將公佈8月份就業形勢報告，在7月的非農報告中，美國失業率升至4.3%，觸發了「薩姆規則」這個衰退指標，即便如此，Feroli並不認為經濟正在崩潰，他說，「如果經濟真的在崩潰，我認為在下一次議息會議上，聯邦公開市場委員會（FOMC）將有理由降息超過50個基點。」



