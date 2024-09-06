ETF成分股調整出爐！0050、006208「增刪各1檔」　0056砍掉新唐

▲台股ETF季度調整。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

隨著進入第三季尾聲，ETF季度調整結果也出爐，包括追蹤「臺灣50指數」的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）增刪各1檔；追蹤「臺灣高股息指數」的元大高股息（0056）則刪除一檔。

臺灣指數公司公告富時羅素季度指數季度調整結果，包括臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數，相關成分股納入及刪除變動，將在2024年9月20日（星期五）交易結束後生效，也就是自2024年9月23日（星期一）起生效。

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該公告也指出，如果有指數成分股在下次定期審核前期間被刪除，將以此次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

根據指數成分股審核內容，追蹤「臺灣50指數」的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），成分股納入藥華藥（6446），並刪除南亞科（2408）。

追蹤「臺灣中型100指數」的元大中型100（0051），成分股新增5檔，包括貿聯-KY（3665）、愛山林（2540）、來億-KY（6890）、南亞科（2408）、櫻花建（2539）；並刪除AES-KY（6781）、大成（1210）、新唐（4919）、藥華藥（6446）、北極星藥業-KY（6550）。

追蹤「臺灣資訊科技指數」的富邦科技（0052），成分股納入貿聯-KY（3665）；並刪除華城（1519）、新唐（4919）。

追蹤「臺灣發達指數」的富邦發達（0058），成分股納入華城（1519）、來億-KY（6890）；並刪除AES-KY（6781）、大成（1210）、北極星藥業-KY（6550）。

此外，追蹤「臺灣高股息指數」的元大高股息（0056）則刪除新唐（4919）。臺灣高股息指數自指數審核生效日起的連續5個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票的權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為9月23日、24日、25日、26日和27日。