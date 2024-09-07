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以「人性」出發　為「無聲」爭取─辰律師

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

圖、文．柯劭穎

辰律師，國立陽明交通大學法律碩士，擁有TACA兒少權益會認證的兒少律師資格，專精於家事及兒少案件以及性犯罪案件。他不僅在法律事務所擔任律師，還在國立陽明交通大學科技法律學院擔任民法(親屬與繼承)的兼任教師。近期辰律師受邀理周教育基金會青少年理財培訓營活動，為孩子們量身打造了一門「我的權利」法律課程。

這門課程旨在幫助孩子們了解並保護自己的權益，內容涵蓋了生活中可能遇到的各種法律陷阱。無論是兩性糾紛、房屋租賃、消費者權益、交通安全、生活詐騙，還是家庭暴力等議題，每一個主題的設計初衷，都是希望孩子們在有趣的互動中，掌握實用的法律知識，更能夠建立起保護自己的信心，從容應對未來可能面臨的各種挑戰。

為有效吸收學習，律師透過對青少年學習的了解，設計學員扮演法官的互動遊戲環節，並以過去鄧如雯殺夫案這一促進《家庭暴力防治法》通過的經典案例，在過程中大家能參與判案過程，並理解法律如何在生活中發揮保護作用。

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用法律做社會關懷

上述的這些經歷不難看出辰律師對家事及兒少案件的深厚關注，這些與他在冤獄平反協會及新竹地方法院刑事法庭的實習經歷密不可分。他發現，與其在法庭上爭取無罪或較輕的刑度，他更希望能幫助人們避免走進法院。尤其是家庭，作為孩子成長的關鍵環境，若功能不健全，會影響孩子成長，這並大幅增加這些人日後成為被告的機會。辰律師表示：「我想做的就是幫這些無聲的小孩爭取他們應有的權利。」透過這樣的方式，律師給予社會家庭另一種形式的關懷。

辰律師的第二強項為性犯罪案件，這開始於他的碩士論文研究，過程中律師感受到了被害人易因案件被道出而遭受二次傷害，他希望除法律專業領域上的幫助，透過他的專業陪伴，能同時減少當事人爭取權益中的負擔。

往返這些案件間，辰律師經常需要面對複雜的人際關係和情感問題。這些不僅是當事人之間，也包含無意間吸收負面情緒的自己。辰律師深知心理健康對於法律工作的重要性，提供法律上專業的支持外，也需注重自身的心理調適。平日裡，辰律師透過運動紓壓，並持續閱讀心理諮商與兩性婚姻書籍增加專業能力以利增加同理心，隨時確保自己能夠以最佳狀態支持當事人，而這樣的養成在處理家事案件過程中，也較能去開導當事人情緒。

過去辰律師曾遇過極度不信任彼此的父母，這樣的心理會間接影響雙方怎麼看待對方與孩子的互動，而出現極度不友善的行為。面對這情形，辰律師除個人的輔導外，也會建議當事人去做伴侶或個人諮商，以幫助他們正確看待自己與孩子之間的關係，了解孩子是獨立的個體，避免將個人的情緒轉嫁於孩子身上。同時為了給予未成年人更好的成長環境，辰律師也提倡政府應該要分配親職教育的資源給家長們。幫助家庭有效與孩子溝通、建立親子關係、應對孩子的情緒和行為問題，以及提供支持性的家庭環境。

辰律師對業界的健檢報告

回到業界，目前台灣的法律體系中有哪些可優化項目，辰律師的回答再次強調了「心理健康」對於法律工作的重要性。健康的法治社會中政府應該降低法官、檢察官的工作量。過勞的法官、檢察官等法律專業人士是難以全面照顧每個案件的細節，這無疑會影響司法的公正性。

過去辰律師曾參與過國民法官制度的研究，該制度於2023年1月1日正式實施，是一種讓普通公民參與刑事案件的審理，與職業法官共同決定被告的罪責和刑罰，增加司法透明度和公信力，有助於人民對司法程序的理解和信任。

然而，辰律師也指出，如果配套措施不完善，可能會無形中增加法官和檢察官的工作壓力，進而影響其他案件的處理品質。俗話說「法律只保護懂的法律的人」，知識即力量，法律知識有必要走進大眾，具備正確的法律觀念，有助於減少社會法律糾紛的發生，人們才能從容地為自己的權益發聲，為社會帶來更多美好的可能性。

我是小辰，放心你不是一個人

發現總是正裝筆挺，與人應對得體有度的辰律師，過去因專業而呈現的距離感，也阻擋不了在這次訪談中流露出的溫暖真情。他經常分享法律相關案例於社群中，希望幫助潛在的當事人有機會提前避免相同的錯誤。如他所說：「我是小辰，放心你不是一個人」，辰律師在工作中，不僅展現了為當事人權益辯護的堅毅，更展現了對個人、家庭，甚至整個社會幸福的深切關懷。歡迎有需要法律問題諮詢的讀者關注辰律師的社群平台。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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