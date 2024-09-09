漲勢擋不住！妖股六方科「連拉7根漲停」續創天價　漲幅達92.2%

▲精密金屬機加工商「六方科-KY」不畏台股大盤波動，股價猶如妖股般飆漲。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

精密金屬機加工商「六方科-KY」（4569）不畏台股大盤波動，股價猶如妖股般不斷飆漲，9月9日開盤10分鐘內紅燈高掛，連續拉出7根漲停，股價也衝上198元新天價。

六方科-KY日前被證交所列入注意股名單，仍擋不住漲勢，K線圖猶如「階梯式」連續跳上7根漲停，不斷寫歷史股價新高。如果從8月29日收盤價103元計算，截至目前已上漲95元，累計漲幅達92.2%。

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事實上，六方科的發展基地在泰國，以車用、雷射、醫療應用為主要產品，除了既有訂單打入全球Tier 1整車廠、光通訊及記憶體品牌廠之外，近期更積極搭上「AI熱潮」，布局散熱、半導體、無人機等版圖，消費性電子散熱相關零件已經收到韓系客戶模具款項，樂觀看待下半年業績成長力道。

六方科上半年營收6.83億元，年增18.17%；稅後淨利1.56億元，年增1.05倍，每股淨利（EPS）達5.05元，已賺贏去年全年；觀察上半年獲利指標，毛利率23.44%、營利率8.79%、稅後淨利率22.9%，相比去年同期是「三率三升」。值得注意的是，六方科累計今年前7個月EPS，已來到6.65元。