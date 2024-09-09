中秋節市場磅秤準確！99.9％過關　不合格最高罰7.5萬元

▲經濟部標準局中秋節前市場磅秤檢查。（圖／經濟部）



記者廖婕妤／台北報導

中秋節即將到來，經濟部標準局為了確保民眾交易用磅秤計量準確，特別於中秋節前完成市場磅秤專案檢查，全國磅秤合格率達99.9％，僅1台不合格，並已加貼停止使用單，若是攤商未改善持續使用，最高可處7.5萬元罰鍰。

標準局表示，針對全國傳統市場、大型量販店、超級市場、水果大賣場及風景區等182個處所使用的磅秤進行專案抽檢，總計檢查5,208台磅秤，合格5,207台，不合格1台；對於檢查不合格的磅秤已加貼「停止使用」單，並持續追蹤列管至磅秤報廢或修理重新檢定合格；攤商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，將依度量衡法處1.5萬元以上7.5萬元以下罰鍰。

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標準局指出，市場用磅秤是屬該局應經檢定法定度量衡器範圍，業者應使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單的磅秤進行交易；另為確保市場磅秤計量準確及交易公平，除每年皆會於重要節慶前實施磅秤專案檢查之外，平時仍持續至全國各地市場實施磅秤檢查。

標準局說，本次中秋節磅秤檢查特別會同台北市政府法務局，針對民眾陳情指出內湖區737商圈有攤商似有遮蔽電子秤螢幕上重量、單價，使消費者看不到重量等重要消費資訊，疑似偷斤減兩情事，發動無預警檢查，檢查結果全數合格。

標準局也再次呼籲，民眾在市場購物時，若發現業者交易使用的磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可向該局或所屬各分局申訴檢舉，該局將立即派員處理，以維護買賣雙方權益。