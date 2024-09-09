美東碼頭工會：即使總統叫停罷工　也會怠工到簽成滿意合約

▲美國東岸如果罷工，船隻改靠美西也是選項之一。圖為美西長灘島貨櫃碼頭。（圖／港務公司）

記者張佩芬／綜合報導

美國東岸國際碼頭工人協會(ILA)主席哈羅德‧達格特(Harold Daggett)上周末透過網路再發狠話，表示即使美國總統搬出塔虎脫條款，強制叫停罷工，工會也會怠工直到簽成滿意的勞資合約；他並雙手掐住自己的喉嚨表示如果沒有工會所期望的新合同，船公司們會是這樣窒息的感覺。

本月從亞洲開往美東的船隻，都有可能遇上罷工或怠工，陽明海運與長榮海運前董事長謝志堅指出，美東上一次罷工是在1977年，當時長榮船隻在美國東岸外海等了一個多月，記得船上船上船員說天天在那釣魚等候！

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謝志堅分析，當時巴拿馬還缺乏貨櫃碼頭建設，現在船公司可以選擇將貨卸在巴拿馬，或是改卸在美國西岸，另一個選擇是繞好望角慢駛至美東，估計船公司船班會照樣開，在近月的航程中，視事件發展決定該怎麼做。

海洋聯盟成員長榮海運與中遠海運雖然在巴拿馬擁有專用碼頭，但是該聯盟成員台灣公司高階表示，卸在巴拿馬後，貨最後還是要運到美東，會增加更多麻煩，成本也很高，應該選用的機率不大。

過去船公司遇到罷工，絕大多數都會選擇在外海等候碼頭恢復作業，一般等候個3、5天罷工就結束了，2015年美西的罷工則是長達10天，當時有託運人指出，貨延誤1個多月才領到，當時亞洲國家的速食店都沒有薯條可以賣。

據悉代表資方的美國海事聯盟(USMX)提出六年內加薪32%的方案，但工會要求加薪78%，差距相當大，相關船公司高階指出，工會要求遠超過可以接受的範圍，罷工或怠工的可能性很高。工會則認為，他們應分享疫情期間船公司獲得的歷史性超高利潤。

而國內大型攬貨公司與國際航運評論員都指出，目前市場運價在下跌，罷工卻是有助運價上漲，而調薪調下去回不了頭，市場情況轉壞時船公司將難以承受過高的裝卸成本，因此船公司會不惜讓罷工事件發生。

倒是美國政府的態度讓人難料，較多業者認為，罷工對美國經濟影響太大，且美國總統大許在即，美國總統應該會會出面干預，但是台驊控股董事長顏益財與一家超大型攬貨公司負責人認為，美國執政黨因選票考量，也不願得罪工會，在選舉敏感時刻，估計不會像加拿大政府那樣出面做出干預或做出仲裁。

有國際媒體指出，消息人士表示，美國政府將解決美國東岸碼頭勞資問題作為優先事項，但拜登不會援引塔虎脫法案來強制工人重返工作崗位，因為這將被視為反工會行為，可能會疏遠11月5日大選中的關鍵工會選民。