整頓職場！他曝00後新人「都有1行為」　一票力挺：進步的開始

▲原PO發現新鮮人作風都比較瀟灑。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

畢業季剛過，意味著又有一批新鮮人投入職場，一名網友表示，平時都很遵守公司的規定，但聽說2000年後出生的年輕人，根本不管規定，決定躺平之後，在職場上就認為自己的地位比老闆大，絕不加班、不做工作外的事，不爽就跟老闆翻臉提離職，對此，網友卻認為，反而是件好事，「台灣職場不健康很久了」。

有網友在Dcard發文，「真的有所謂的00後整頓職場嗎？」自己是1996年出生，在職場上都是按照公司的規定行事，無論是老闆說的話，或是一些不成文的規定，只要不會太過分，他通常都會遵守。

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然而，他聽說2000年後出生的年輕人，對職場的態度完全不同，都沒在管這些規矩，「只要決定好不買房、不買車、不背任何貸款、不結婚、不生小孩，自己地位就比老闆大」，絕對不會加班，也不會做超出職責範圍的工作，若不滿意就跟老闆翻臉提離職，這些行為被稱為整頓職場，「你各位公司的00後年輕人都真的那麼瀟灑嗎？」

貼文曝光，網友認為台灣的職場生態需要整頓，「你的傳統職場規矩是指，無條件沒加班費加班、做工作範圍外的事輪班掃廁所、要對公司忠心不離不棄？以前的人屎吃習慣了，以為那是正常的」、「變化不一定是壞事，可能也是進步的開始」、「整頓職場基本上只是要資方照勞基法走而已，老人被當奴隸習慣了，還沾沾自喜」、「提醒大家：檢舉慣老闆人人有責，沒事多檢舉，多檢舉沒事」、「我真的超感謝這些新人捍衛權益，我以前不敢發聲被壓榨情緒勒索，但現在明顯感受到職場有大大改善」。

也有不少八年級生留言，「我是1996的，絕對沒在跟你加班」、「1998的，不給加班費的話，鬼才給你加班」、「我也1996，從不加班，要加班的公司我一律拒絕，所以只找外商」、「1996+1，下班鐘一響立馬離開，完全沒在留的」、「1994路過，只加那種必須加的班，其他時候下班時間到就閃了，超過5分鐘沒離開對我來說是種恥辱」。