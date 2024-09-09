儒鴻8月營收年增3成「創近2年最佳」　廣越寫同期次高

▲儒鴻董事長王樹文。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

紡織股公布8月營收，儒鴻（1476）8月營收持續站穩30億元關卡，年增37.1％，寫下近2年新高；聚陽（1477）8月營收首突破40億元大關，創下單月歷史新高；廣越（4438）則達23.47億元，寫下今年最佳、歷年第4高、同期次高。

儒鴻8月營收37.07億元，月增18.27％、年增37.1％，寫下近2年來新高；累計今年前8月合併營收為240.68億元，年增20.89％。

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儒鴻先前預期，今年5月開始每月營收都可達到30億元，至今年8月為止都達成目標，且今年8月單月營收寫下同期第二高表現、同期最高為2022年8月的39.14億元；公司也看好9月營收30億元沒有問題，加上6個小巨人營收占比已超過12％，持續朝全年目標18％前進，後市展望樂觀。

聚陽8月營收41.10億元，月增34.16％、年增17.24％，寫下單月歷史新高；累計今年前8月合併營收為234.75億元，年增9.04％，同創歷史最佳。

聚陽8月出貨量成長18％，加上上月遞延的營收多出3億元，推升8月營收破40億元創新高，看好目前需求續旺，Q3營收百億元目標應可輕鬆達標，Q4雖步入淡季，但也期待業績會超越百億元，整體來看全年營收可望有雙位數成長。

廣越8月營收為23.47億元，月增5.6％、年增7.2％，寫下單月同期次高；累計今年前8月合併營收為110.66億元，年減5.34％。

廣越董事長吳朝筆表示，客戶庫存調整已在上半年結束，下半年起出貨情形暢旺，營運持續增溫，看好Q4淡季不淡，預估將維持正成長趨勢，營運後勢看好，同時持續布局2025年訂單，品牌客戶訂單已顯見回溫，主要品牌客戶訂單需求強勁，明年也增加2個新品牌客戶訂單，並持續評估擴張生產基地，營運版圖持續擴大，未來展望正向。