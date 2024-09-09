三商美邦理財金頭腦2.0深耕偏鄉　協助學童建立「防詐意識」

記者蘇晟彥／綜合報導

三商美邦人壽自2023年發起理財金頭腦養成計劃，前進偏鄉小學推廣普惠金融教育，獲得廣大迴響，有感於近年詐騙手法越來越多元，今年特別與內政部警政署刑事警察局合作，在課程融入金融防詐及識詐意識，升級為「理財金頭腦2.0-錢包有保庇」專題式互動課程，9/6日於新北市坪林國小正式開課，並邀請新北市政府警察局-識詐宣講團代表入校，與坪林國小全體中高年級學童一起「防詐、識詐、玩理財」。

▼三商美邦人壽「理財金頭腦2.0」，今年加入防詐議題，持續深耕全台偏鄉國小，首場於新北市坪林國小開課。

產官學攜手開課 幫助偏鄉學童守護金錢

三商美邦人壽行銷本部副總經理許健文表示，今年非常高興能與刑事局合作，並再度與偏鄉教育群力平台「鹿樂平台」攜手，進行全台的巡迴公益課程，為偏地區的國小舉辦「理財金頭腦2.0 錢包有保庇」專題式互動課程，希望透過金融反詐、風險預防與理財教育等主題，讓參與的偏鄉學童不僅懂得理財，更能幫自己及家人守住錢財。

翻轉教室當道！PBL專題式討論課程完整模擬真實詐騙情境

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今年首場課程於新北市坪林國小辦理，參與活動的新北市政府警察局-識詐宣講團卓國鈞警官分享，青少年最常遭遇的詐騙案件為購買遊戲點數，或誤入被騙取私密影像的陷阱，也常基於好奇、好玩的心態，延伸為網路霸凌事件，希望透過課程宣導，加強學童的法律觀念，學習自我保護；課間也透過講師及三商美邦志工，與坪林國小中高年級學童們一同模擬討論金融詐騙情境，透過分組的PBL專題式討論教學，帶領學童發展審辯式思維，培養遇到突發狀況時能冷靜面對的能力，透過理性的分析過程，找出最佳的問題解決方式。

▼「理財金頭腦2.0」在三商美邦志工同仁帶領下，引導學童分享常見的詐騙情境與思考預防方法，建立防詐意識。