星宇航空8月營收寫同期新高　年底前再引進2架A350-900

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）8月營收為33.09億元，月減4.5％、年增60.35％，為歷年同期新高、單月次高；累計今年前8月合併營收為231.08億元，年增62.61％。此外，星宇航空預計今年底前再引進2架A350-900客機，屆時整體機隊規模可達26架。

星宇航空表示，8月客運營收28.40億元，年增57%，由於暑期旺季即將進入尾聲，本月旅運市場受開學潮所驅動，載客率仍維持8成以上，業績穩健；8月貨運營收為3.28億元，連續6個月突破歷史新高，月增9%、年增131%，因應電商及AI相關產品需求持續成長，市場急單陸續湧現艙位供不應求，反映今年貨運淡季不淡價量有撐，美國航線貨運亦受惠於美國電商、半導體市場蓬勃，載貨量表現優異，且Q4為全球消費旺季，市場樂觀預估這波熱潮可望延續到年底。



星宇航空指出，8月開航美國第3條航線西雅圖，旅客可銜接阿拉斯加航空前往美國內陸多達100個航點，大幅強化轉機彈性；9月初再新增印尼雅加達航線，持續佈局東南亞往返北美轉機航網。此外，以台中機場作為第二基地，除現有的台中-澳門、台中-峴港、台中-高松包機外，已陸續開賣台中-富國島及台中-沖繩航線。



隨著機隊運能擴大，星宇航空冬季班表持續瞄準高票價的日本旅遊市場，台北出發至福岡、熊本及仙台航線陸續放大機型以A330neo飛航，為迎接Q4聖誕及新年等旅遊潮預作準備；美西航點亦將陸續於年底開始增班，洛杉磯預計於12月底增加為每週10班，西雅圖則計劃於明年年初增班為每日飛航。

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星宇航空也提到，8月底甫交機第6架A350-900客機，今年底前預計將再引進2架A350-900，整體機隊規模今年底可達26架。此外，訂購的5架A350F貨機計畫於2027年開始交機，預計2029年可交付完畢，屆時客貨齊衝刺，搭配日益完善的航網，可望再創營運高峰。