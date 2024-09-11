一家3口狂賀最低工資調漲！網揭殘酷真相「1類人超慘」：變更窮

▲同樣的錢，能買到的東西越來越少。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

明（2025）年最低工資將從月薪2萬7470元，調漲至2萬8590元，一名網友表示，一家三口都是領最低工資，看到調漲薪資消息超開心，不懂為何大家都在罵？對此，網友點出關鍵原因，薪資的調漲跟不上物價的漲幅，「漲基本工資受傷最重的，是薪資略高於基本工資的人」。

有網友在Dcard發文，「為什麼大家都在罵基本工資調漲？」自己的薪水是領基本工資，父母在工廠工作，同樣也是領取基本工資，從人力銀行的職缺來看，許多職位的薪資也都在27K到29K之間，「其實領基本薪資的台灣人還是蠻多的吧？能否替我們窮人多多著想？我們真的很努力了，就算基本薪資不漲，物價還是會漲，不是嗎？」

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對此，有人點出關鍵原因，雖然物價上漲是無法避免的，但是最低工資的調漲可能會加劇物價的上漲，且薪資高於基本工資的人根本沒受惠，還得付更多錢，「若漲基本薪資5%，結果物價也上漲5%，領高於基本薪資的沒漲，那就變成領基本薪資的實質薪資根本沒變，高於基本薪資的反而倒退」。

其他網友表示，「漲那一點結果物價漲更多，你以為數字增加了，但其實你更窮好嗎」、「基本薪資漲，所有物價跟著大漲，你全家薪水能買到的東西會比漲薪水前還要少，你會過得比以前還慘，不知道你在對眼前調薪的假象高興啥」、「基本薪資調1次，公布消息時物價就會漲1次，實際上路又會再漲1次，我真的會暈倒」、「真的不要再被騙，基本薪資調漲一直被商人當成漲價的理由」。

領高於基本工資的網友苦不堪言，「以前領3.3萬覺得領太少，終於爬到領4萬族群，結果物價漲幅，讓我覺得比領3.3萬那時候還窮，我不是沒有努力，可是我的努力完全比不上通膨」、「看到便當幾乎每隔幾周都在漲，午餐同份量越吃越不飽，然後薪資還超低，我就是32K的行銷人員，真的不知道日子要怎麼過」。