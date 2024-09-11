新光金委託書喊破500元！　集保撂重話「抓到最高罰480萬」

▲新光金集團外觀。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台新金（2887）與新光金（2888）即將在下個月9日舉行股東臨時會，由於殺出中信金（2891）搶親，使得此次股臨會市場每張500元價碼收新光金委託書傳言滿天飛，集保結算所發新聞稿說重話，指出證券市場時有股東會價購委託書傳聞，為加強委託書管理、遏阻不法行為，集保結算所對市場上關注案件，會不定期查核各委託書徵求場所，確保遵守股東會使用委託書規則，若有違法，最高可罰480萬元。

集保結算所經理陳子碇強調，委託書徵求人以金錢或其他利益向股東購買委託書，屬嚴重違法行為，除價購取得的委託書不予計入該次股東會表決權外，金管會並將依證券交易法，對違法者處以新臺幣24萬元至480萬元的罰鍰。

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另投資人如有發現違法取得及使用委託書，可向集保結算所檢舉，並可檢具違法過程之錄音、錄影或照片協助查證，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金新臺幣20萬元。

集保結算所同時呼籲，投資人除了以委託書委託他人出席外，也可多加利用集保「股東e服務」，透過電子投票參與股東會表決，落實股東行動主義，股東會如有發放紀念品，股東亦可依照公司公告之期間、地點領取紀念品，股東權益不受影響。