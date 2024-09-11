外資再砍中信金！賣超4.1萬張居榜首　連續18天賣掉逾70萬張

▲台股11日終場下跌33.08點，收在21,031點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股11日終場下跌33.08點，收在21,031點，其中，外資賣超85.15億元，已經連3賣。觀察買賣超情形，外資大買新光金（2888）9.1萬張、並大賣中信金（2891）4.1萬張，皆登上當日買賣超榜首；值得注意的是，自8月19日以來，外資已連續18天每天都賣中信金。

觀察外資籌碼動向，外資11日續站賣方，賣超金額達到85.15億元，其中，金融股成重災區，中信金以41,811張賣超量位居榜首，其次是開發金（2883）賣超33,422張，接著是台新金（2887）賣超13,378張。

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另統計外資賣超前十大個股，依序是中信金、開發金、元大台灣50反1（00632R）、台新金、堤維西（1522）、復華台灣科技優息（00929）、復華富時不動產（00712）、凱基美國非投等債（00945B）、國泰永續高股息（00878）、兆豐金（2886）。

值得注意的是，根據統計顯示，外資已經連續18天賣超，賣超中信金總數逾70.6萬張。觀察中信金11日股價，早盤以32.6元開出，終場來到32.3元，下跌0.4元，跌幅1.22%。