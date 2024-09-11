台灣經貿網首次參展新加坡亞洲醫療展　搶攻東協醫療商機

▲買主對經貿網強大服務功能積極關注互動中。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024亞洲醫療器材展(MFA2024)於9月11日至13日於新加坡盛大開展，使用濱海灣金沙會議展覽中心，聚集來自62個國家、超過1,000家參展商，預計迎接超過1.4萬名來自東協及世界各國的專業參觀者。台灣經貿網前進新加坡，首次參展展出最新上線的VR醫療健康核心產業虛擬館，提供參觀者試用體驗並同步推廣參展廠商之產品。

VR醫療健康核心產業虛擬館展出經貿網醫療類企業會員產品，包含益富實業糖尿病適用配方奶粉、升望科技單極腹腔鏡器械、世隆實業無塵室連身服及璟明實業桌上型離心機等我優勢產品皆備受矚目。

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參觀者包含來自新加坡的復健器材進口經銷V商、醫療健康產品購物平台、照護機構Welfare Home，以及印尼拋棄式醫材經銷E商等，皆對臺灣醫療產業科技發展及產品品質表達肯定。

除了以虛擬館展示，經貿網也同步於線上推出為期3個月的線上展覽專頁(https://reurl.cc/xvDOje)，推薦更多臺灣優質醫療產品給東協市場潛在買主，擴大展出效益。

亞洲醫療器材展 (Medical Fair Asia) 由世界知名的醫療器材展覽主辦單位-德國杜塞道夫展覽公司亞洲分公司主辦，輪流於泰國及新加坡辦理。

今年來到新加坡舉行，展覽主題聚焦人工智慧在醫療及照護領域的應用，並設立新創展區 (Start-Up Park)，展示數位醫療和人工智慧創新應用。

人口老化及逐年增加的慢性病如糖尿病、心血管疾病及癌症，推升新加坡醫療市場對先進醫療技術、診斷工具和專業醫療服務的需求。加上醫療保健支出增加、醫療保健需求不斷增長，預估未來五年，新加坡醫療保健市場將以7%至9% 左右的複合年增長率(CAGR)成長。新加坡政府自2014年啟動「智慧國」計劃以來，推升數位醫療和智慧健康產品的蓬勃發展，吸引了大量國際企業進入市場。

由經濟部國際貿易署委託外貿協會營運的台灣經貿網，是彙集最多台灣出口廠商資訊的國家級貿易出口網站，也是國外買主搜尋台灣產品的首選平台，提供我商B2B數位貿易所需之各項智慧行銷功能與各種AI行銷工具，並持續開設多元創新的AI訓練課程，協助企業全年無休行銷自家商品。

貿協歡迎有意拓展外銷的企業加入台灣經貿網尊爵會員，獲得更多專屬服務。詳情可洽詢電子郵件member@taiwantrade.com或免付費客服專線0800-506-088。

