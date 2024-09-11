迎向「碳有價」時代　中國信託攜手工研院舉辦永續論壇

▲中信銀行攜手工研院今（11）日假高雄萬豪酒店舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，探討如何協助產業化危機為轉機並發展商機，線上線下超過3,000人共襄盛舉，環境部部長彭啟明（中）、經濟部次長連錦漳（右二）、高雄市副市長羅達生（左二）、中信銀行副董事長詹庭禎（左一）及工研院副院長胡竹生（右一）出席與會。（圖／中信銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）攜手工業技術研究院（簡稱「工研院」）今（11）日假高雄萬豪酒店舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，以｢淨零減碳新世代」為主題，探討臺灣產業如何因應「碳有價」時代，產、官、學、研代表共聚一堂，從國際趨勢觀察解析淨零永續的三支箭－綠色新政、綠色經濟及綠色金融，協助產業化危機為轉機並發展商機，線上線下逾3,000人共襄盛舉。

▲中信銀行副董事長詹庭禎表示，中國信託希望打造永續金融的第一品牌，今年中信銀行與工研院已成功攜手多家企業一起協助產業鏈廠商減碳，期望帶動臺灣產業淨零與數位雙軸轉型發展的契機。（圖／中信銀行提供）

中國信託銀行2023年首度攜手工研院，跨域結合永續金融與淨零技術推出「355減碳計畫」，實質幫助多家企業客戶邁向淨零轉型，今年再度攜手工研院合作舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，分享雙方合作產業鏈大帶小淨零減碳及綠色金融科技應用的執行成果，邀請環境部部長彭啓明、經濟部次長連錦漳、高雄市副市長羅達生等政府代表與會，國立清華大學科技法律研究所范建得教授、安侯永續發展顧問股份有限公司（簡稱「KPMG安侯永續」）執行副總經理林泉興、奇美實業股份有限公司（簡稱「奇美」）、中國鋼鐵股份有限公司（簡稱「中鋼」）、日月光半導體製造股份有限公司（簡稱「日月光」）等專家及標竿企業代表參加座談。

▲中信銀行攜手工研院今（11）日舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，中信銀行總經理楊銘祥感謝奇美實業、中鋼和日月光等重要夥伴分享產業鏈大帶小淨零減碳的實務經驗。（圖／中信銀行提供）

中信銀行副董事長詹庭禎致詞表示，作為臺灣最國際化的金融業者，中國信託希望打造永續金融的第一品牌，中信銀行2023年主辦離岸風電專案融資聯貸案，累計主辦金額超過新臺幣4,100億元為臺灣規模最大，2024年亦率先臺灣同業對齊國際三大貸款協會發布「全球綠色貸款準則」並取得會計師確信，提供全球企業客戶永續轉型所需資金。今年中信銀行與工研院已成功攜手多家企業一起協助產業鏈廠商減碳，期望帶動臺灣產業淨零與數位雙軸轉型發展的契機。高雄市副市長羅達生表示，高雄市從法規、金融、人才、技術及市場行銷五大面向一條龍式發展淨零產業鏈，攜手產業從碳流轉金流，共同備戰淨零新經濟發展。

▲中信銀行策略長蔣振彰表示，中信銀行從客戶需求的角度出發，制定符合國際標準的全球轉型金融框架及科學基礎評估指標，鼓勵及協助企業逐步有序轉型達成2050淨零排放目標，以資金及行動支持企業低碳轉型。（圖／中信銀行提供）

此次論壇從國際趨勢的觀察出發，聚焦綠色新政、綠色經濟及綠色金融面向，協助產業提出新商模。環境部部長彭啓明指出，今年碳費制度先行，政府會積極成為氣候淨零的整合者與推動者，協助產業體質調整及提升國際永續競爭力，並結合綠色金融的力量，帶動綠色產業、綠色人才及綠色工作。經濟部次長連錦漳分享經濟部推動產業轉型、結合產業公協會及供應鏈的量能與經驗，期盼公私部門共同協力創造未來的淨零商機。國立清華大學科技法律研究所教授范建得表示，隨著全球經貿體系供應鏈綠化趨勢，臺灣必須儘速導入碳定價以反映碳成本，因應碳邊境調整壓力並滿足綠色訂單要求，將碳負擔透過碳定價機制轉化成為碳資產。

▲中信銀行法金產品處處長蕭志鵬分享中信銀行在綠色金融科技應用的最新動態，透過數位化碳管理解決方案，攜手企業邁向國際。（圖／中信銀行提供）

中信銀行總經理楊銘祥感謝奇美實業、中鋼和日月光等重要夥伴分享產業鏈大帶小淨零減碳的實務經驗，奇美實業副總經理陳世賢表示，奇美減碳由內到外，除了自身投入及透過碳手印助力客戶產品減碳，亦攜手供應鏈，挹注中信銀行及工研院等輔導資源，發揮影響力。中鋼技術部門副總經理鄭際昭提及，因應淨零趨勢，中鋼除了推行5G策略，亦積極研發前瞻技術，透過碳管理輔導及診斷服務進行大帶小，邁向產品碳中和。日月光半導體處長蘇炳碩則說明日月光供應鏈管理作為，針對表現優異的供應商及低碳循環主題的計畫案得主由日月光環保永續基金會提供獎勵或贊助，結合運用中信銀行及工研院等資源提高供應鏈減碳誘因之方式。



在金融與科技引領產業轉型方面，工研院副院長胡竹生指出，工研院發揮綠色科研實力協助產業淨零轉型，積極開發企業常見減碳工具，並為產業提供全方位淨零策略顧問，幫助新創與中小企業以淨零相關專利獲得銀行的綠色融資，成為企業的重要後盾。中信銀行策略長蔣振彰表示，中信銀行從客戶需求的角度出發，制定符合國際標準的全球轉型金融框架及科學基礎評估指標，鼓勵及協助企業逐步有序轉型達成2050淨零排放目標，以資金及行動支持企業低碳轉型，並藉由金融科技的創新應用，攜手產業鏈大帶小擴大金融影響力。



論壇亦聚焦綠色金融科技，高雄市政府經發局局長廖泰翔表示，面對全球淨零趨勢與挑戰，綠色金融已成為未來經濟發展的關鍵動力，高雄與中央合作成立臺灣南部第一座的「高雄金融科技創新園區」，以綠色金融科技創新為主題，結合高雄特色產業發展場景金融，接軌國際市場。KPMG安侯永續林泉興執行副總指出，綠色金融科技著重綠色金融及金融科技所產生的綜效，配合政策及臺灣創新發展，將有更亮眼的表現。中信銀行法金產品處處長蕭志鵬進一步分享中信銀行在綠色金融科技應用的最新動態，透過數位化碳管理解決方案，將企業減碳「碳流」結合淨零轉型所需「金流」，提供企業減碳誘因，盼藉此提升臺灣供應鏈綠色競爭力，攜手企業邁向國際。



今日論壇更安排「永續金融」、「政策貸款」、「碳權計畫」、「淨零路徑」及「轉型諮詢」五大諮詢門診與企業一對一交流，並設置體驗沙龍展示永續金融與淨零技術及平臺服務，提供企業多元減碳方案。

