ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

迎向「碳有價」時代　中國信託攜手工研院舉辦永續論壇

▲▼迎向「碳有價」時代。（圖／業者提供）

▲中信銀行攜手工研院今（11）日假高雄萬豪酒店舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，探討如何協助產業化危機為轉機並發展商機，線上線下超過3,000人共襄盛舉，環境部部長彭啟明（中）、經濟部次長連錦漳（右二）、高雄市副市長羅達生（左二）、中信銀行副董事長詹庭禎（左一）及工研院副院長胡竹生（右一）出席與會。（圖／中信銀行提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）攜手工業技術研究院（簡稱「工研院」）今（11）日假高雄萬豪酒店舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，以｢淨零減碳新世代」為主題，探討臺灣產業如何因應「碳有價」時代，產、官、學、研代表共聚一堂，從國際趨勢觀察解析淨零永續的三支箭－綠色新政、綠色經濟及綠色金融，協助產業化危機為轉機並發展商機，線上線下逾3,000人共襄盛舉。

▲中信銀行副董事長詹庭禎表示，中國信託希望打造永續金融的第一品牌，今年中信銀行與工研院已成功攜手多家企業一起協助產業鏈廠商減碳，期望帶動臺灣產業淨零與數位雙軸轉型發展的契機。（圖／業者提供）

▲中信銀行副董事長詹庭禎表示，中國信託希望打造永續金融的第一品牌，今年中信銀行與工研院已成功攜手多家企業一起協助產業鏈廠商減碳，期望帶動臺灣產業淨零與數位雙軸轉型發展的契機。（圖／中信銀行提供）
中國信託銀行2023年首度攜手工研院，跨域結合永續金融與淨零技術推出「355減碳計畫」，實質幫助多家企業客戶邁向淨零轉型，今年再度攜手工研院合作舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，分享雙方合作產業鏈大帶小淨零減碳及綠色金融科技應用的執行成果，邀請環境部部長彭啓明、經濟部次長連錦漳、高雄市副市長羅達生等政府代表與會，國立清華大學科技法律研究所范建得教授、安侯永續發展顧問股份有限公司（簡稱「KPMG安侯永續」）執行副總經理林泉興、奇美實業股份有限公司（簡稱「奇美」）、中國鋼鐵股份有限公司（簡稱「中鋼」）、日月光半導體製造股份有限公司（簡稱「日月光」）等專家及標竿企業代表參加座談。

▲中信銀行攜手工研院今（11）日舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，中信銀行總經理楊銘祥感謝奇美實業、中鋼和日月光等重要夥伴分享產業鏈大帶小淨零減碳的實務經驗。（圖／中信銀行提供）

▲中信銀行攜手工研院今（11）日舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，中信銀行總經理楊銘祥感謝奇美實業、中鋼和日月光等重要夥伴分享產業鏈大帶小淨零減碳的實務經驗。（圖／中信銀行提供）
中信銀行副董事長詹庭禎致詞表示，作為臺灣最國際化的金融業者，中國信託希望打造永續金融的第一品牌，中信銀行2023年主辦離岸風電專案融資聯貸案，累計主辦金額超過新臺幣4,100億元為臺灣規模最大，2024年亦率先臺灣同業對齊國際三大貸款協會發布「全球綠色貸款準則」並取得會計師確信，提供全球企業客戶永續轉型所需資金。今年中信銀行與工研院已成功攜手多家企業一起協助產業鏈廠商減碳，期望帶動臺灣產業淨零與數位雙軸轉型發展的契機。高雄市副市長羅達生表示，高雄市從法規、金融、人才、技術及市場行銷五大面向一條龍式發展淨零產業鏈，攜手產業從碳流轉金流，共同備戰淨零新經濟發展。

▲▼迎向「碳有價」時代。（圖／業者提供）

▲中信銀行策略長蔣振彰表示，中信銀行從客戶需求的角度出發，制定符合國際標準的全球轉型金融框架及科學基礎評估指標，鼓勵及協助企業逐步有序轉型達成2050淨零排放目標，以資金及行動支持企業低碳轉型。（圖／中信銀行提供）
此次論壇從國際趨勢的觀察出發，聚焦綠色新政、綠色經濟及綠色金融面向，協助產業提出新商模。環境部部長彭啓明指出，今年碳費制度先行，政府會積極成為氣候淨零的整合者與推動者，協助產業體質調整及提升國際永續競爭力，並結合綠色金融的力量，帶動綠色產業、綠色人才及綠色工作。經濟部次長連錦漳分享經濟部推動產業轉型、結合產業公協會及供應鏈的量能與經驗，期盼公私部門共同協力創造未來的淨零商機。國立清華大學科技法律研究所教授范建得表示，隨著全球經貿體系供應鏈綠化趨勢，臺灣必須儘速導入碳定價以反映碳成本，因應碳邊境調整壓力並滿足綠色訂單要求，將碳負擔透過碳定價機制轉化成為碳資產。

▲▼迎向「碳有價」時代。（圖／業者提供）

▲中信銀行法金產品處處長蕭志鵬分享中信銀行在綠色金融科技應用的最新動態，透過數位化碳管理解決方案，攜手企業邁向國際。（圖／中信銀行提供）
中信銀行總經理楊銘祥感謝奇美實業、中鋼和日月光等重要夥伴分享產業鏈大帶小淨零減碳的實務經驗，奇美實業副總經理陳世賢表示，奇美減碳由內到外，除了自身投入及透過碳手印助力客戶產品減碳，亦攜手供應鏈，挹注中信銀行及工研院等輔導資源，發揮影響力。中鋼技術部門副總經理鄭際昭提及，因應淨零趨勢，中鋼除了推行5G策略，亦積極研發前瞻技術，透過碳管理輔導及診斷服務進行大帶小，邁向產品碳中和。日月光半導體處長蘇炳碩則說明日月光供應鏈管理作為，針對表現優異的供應商及低碳循環主題的計畫案得主由日月光環保永續基金會提供獎勵或贊助，結合運用中信銀行及工研院等資源提高供應鏈減碳誘因之方式。

在金融與科技引領產業轉型方面，工研院副院長胡竹生指出，工研院發揮綠色科研實力協助產業淨零轉型，積極開發企業常見減碳工具，並為產業提供全方位淨零策略顧問，幫助新創與中小企業以淨零相關專利獲得銀行的綠色融資，成為企業的重要後盾。中信銀行策略長蔣振彰表示，中信銀行從客戶需求的角度出發，制定符合國際標準的全球轉型金融框架及科學基礎評估指標，鼓勵及協助企業逐步有序轉型達成2050淨零排放目標，以資金及行動支持企業低碳轉型，並藉由金融科技的創新應用，攜手產業鏈大帶小擴大金融影響力。

論壇亦聚焦綠色金融科技，高雄市政府經發局局長廖泰翔表示，面對全球淨零趨勢與挑戰，綠色金融已成為未來經濟發展的關鍵動力，高雄與中央合作成立臺灣南部第一座的「高雄金融科技創新園區」，以綠色金融科技創新為主題，結合高雄特色產業發展場景金融，接軌國際市場。KPMG安侯永續林泉興執行副總指出，綠色金融科技著重綠色金融及金融科技所產生的綜效，配合政策及臺灣創新發展，將有更亮眼的表現。中信銀行法金產品處處長蕭志鵬進一步分享中信銀行在綠色金融科技應用的最新動態，透過數位化碳管理解決方案，將企業減碳「碳流」結合淨零轉型所需「金流」，提供企業減碳誘因，盼藉此提升臺灣供應鏈綠色競爭力，攜手企業邁向國際。

今日論壇更安排「永續金融」、「政策貸款」、「碳權計畫」、「淨零路徑」及「轉型諮詢」五大諮詢門診與企業一對一交流，並設置體驗沙龍展示永續金融與淨零技術及平臺服務，提供企業多元減碳方案。
 

關鍵字： 中國信託工研院

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

勞團要求「天災假」立法　勞動部3點回應

勞團要求「天災假」立法　勞動部3點回應

勞團今日赴勞團召開記者會，要求勞動部應將「有薪天災假」立法，出勤應給雙倍薪資和提供交通協助，避免輪班制勞工被差別對待；對此，勞動部提出3點回應，強調勞工因天災發生未出勤，雇主宜不扣發工資。

2024-09-11 17:38
神祕富豪出手！一次贈與數十億元　財政部證實

神祕富豪出手！一次贈與數十億元　財政部證實

神祕富豪出手！財政部今公布8月稅收，其中贈與稅飆至70億元創歷年同月新高，也較去年同期大增3.2倍，財政部解釋，主要是有一位戶籍在台北市的神祕富豪出現數十億元贈與所致。

2024-09-11 17:32
新光金換股比例喊調高！外資加碼大買9.18萬張　奪買超王

新光金換股比例喊調高！外資加碼大買9.18萬張　奪買超王

金控三角戀「新娘子」新光金（2888）整併話題不斷，外資一改過去4個交易日買超縮手的態度，今（11）日再度大舉買超9.18萬張新光金，成為上市公司買超最大單一個股，在主力資金強勢出手下，新光金今日尾盤爆出一單1.68萬張買進量，推升單日成交量破50萬張，創近12個交易日以來最大量，新光金同時因此成為上市公司成交量最大個股。

2024-09-11 17:15
戴爾今年將繼續裁員！PC需求低迷　AI伺服器「成本壓力大」

戴爾今年將繼續裁員！PC需求低迷　AI伺服器「成本壓力大」

美國老牌電腦品牌及伺服器製造商戴爾科技（Dell Technologies）表示，由於個人電腦（PC）需求尚未復甦，以及AI升級的伺服器銷售利潤尚不如其他產品，為了控制成本，今年將繼續裁員。

2024-09-11 12:21
日圓現鈔「0.2309」刷1個月最苦　10萬台幣少換逾5萬日圓

日圓現鈔「0.2309」刷1個月最苦　10萬台幣少換逾5萬日圓

日圓持續走升，台銀日圓現鈔賣出價今（11）日上午12點掛出「0.2309」的價位，為8月5日以來、逾1個月最差價格，以10萬元台幣換匯，更比7月最甜價少換逾5.5萬日圓。

2024-09-11 12:09
外資再砍中信金！賣超4.1萬張居榜首　連續18天賣掉逾70萬張

外資再砍中信金！賣超4.1萬張居榜首　連續18天賣掉逾70萬張

台股11日終場下跌33.08點，收在21,031點，其中，外資賣超85.15億元，已經連3賣。觀察買賣超情形，外資大買新光金（2888）9.1萬張、並大賣中信金（2891）4.1萬張，皆登上當日買賣超榜首；值得注意的是，自8月19日以來，外資已連續18天每天都賣中信金。

2024-09-11 17:15
美選辯論談台灣晶片　經長郭智輝：誰當選都不影響經貿政策

美選辯論談台灣晶片　經長郭智輝：誰當選都不影響經貿政策

美國總統候選人川普、賀錦麗電視辯論會已於10日落幕，會中也談到台灣的半導體、美中貿易戰等相關議題，經濟部長郭智輝今（11）日指出，兩位候選人跟台灣都有很好的關係發展，不管誰當選，應該對台灣的貿易、經濟政策不會有改變。

2024-09-11 13:35
新光金大股東林伯翰3問台新金　「換股比例可以改為0.8？」

新光金大股東林伯翰3問台新金　「換股比例可以改為0.8？」

新光金（2888）搶親效應擴大！大股東林伯翰今（11）日在董事會前於臉書上發文，3問台新金（2887），直球詢問「如果沒有中信金（2891）出現台新金不就是以六折超低價合併新光金？」林伯翰更劇透「0.6022如果可以改為0.8」，當初是不是打算用不合常理的低價併新光金？

2024-09-11 11:12
佩琪遭爆存619萬放4戶頭　ATM各分8次即可辦到

佩琪遭爆存619萬放4戶頭　ATM各分8次即可辦到

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪遭爆利用ATM（自動櫃員機）存款619萬至4個戶頭，前後存款逾60次。《ETtoday新聞雲》盤點全台3.2萬台ATM裝機規定，每家銀行ATM每次卡匣可吸納鈔票約在50張至200張之間，若全為千元鈔，單筆吸納量多為20萬元，以此推算，4個戶頭各分8次存入即可達成使命。

2024-09-11 10:16
抽中最高賺3.1萬！4檔抽籤股申購明日起跑　美律價差最高

抽中最高賺3.1萬！4檔抽籤股申購明日起跑　美律價差最高

新股抽籤紅包別錯過！12日共有四檔個股開放申購，包括中台（6923）、美律（2439）、汎瑋材料（6967）、東研信超（6840），其中美律承銷價95元，若以10日收盤價126元計算，抽中一張價差達3.1萬。

2024-09-11 00:02

讀者迴響

熱門新聞

神祕富豪出手！一次贈與數十億元　財政部證實

今彩539獎落5縣市　每注獎金400萬

338萬人看過來！13檔ETF本周發錢　00878今豪撒74億最霸氣

佩琪遭爆存619萬放4戶頭　ATM各分8次即可辦到

「麟洋」大學長回台接手南霸天家業：再苦也沒練球苦

中籤僅賺2350元！三商壽2.55萬張現增新股今上市　套現賣壓跌逾3%

新光金、台新金調整換股比例　20：00重大訊息

台中山城一哥房市穩　在地：將出現「豐原101」

00後新人「都有1行為」　一票力挺：整頓職場

新新併換股價提高！　新光金轉換價大升25%至14.18元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366