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PwC美國大裁1800人創15年最大規模　台灣資誠不在其列

▲▼計算機,理財,投資。（圖／Pixabay）

▲會計師事務所裁員消息不斷，示意照。（圖／Pixabay）

記者陳瑩欣／台北報導

4大跨國會計師事務所之一「PwC」美國地區正在發動1800人，為15年來最大規模調整，PwC台灣所「資誠」則表示不在這波裁員範圍行列。

《華爾街日報》報導，PwC美國裁員後，將重組其技術團隊，因為該公司面臨對其部分諮詢業務的需求放緩。

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知情人士透露，四大會計師事務所正在美國和其他地方裁員，主要是在美國的顧問、產品和技術業務部門裁員。知情人士稱，此次裁員約一半來自海外，裁員從助理到董事總經理，涉及商業服務、審計和稅務等領域。

知情人士稱，PwC計劃於 10 月通知受影響的人員，約占美國部門員工的 2.5%。

《華爾街日報》獲得的PwC在一份致美國員工的備忘錄中宣布了裁員和重整計畫。PwC美國資深合夥人Paul Griggs在備忘錄中表示：「資源行動中的一部分將影響我們相對較小比例的員工，這絕非易事。」

Paul Griggs指出，「我們正在為公司的未來做好定位，創造投資能力，預測今天和明天的市場機會並做出反應。」

四大跨國會計師事務所過去兩年裁員動作不斷，除了PwC以外，EY、KPMG與Deloitte皆有在美國裁員千人的策略，不過四大會計師事務所皆向《ETtoday新聞雲》表示，在台灣業務沒有縮編計劃，還會持續徵才。

關鍵字： PwC會計師裁員

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