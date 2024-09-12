先探／謝金河：八月營收見真章

經歷了八月五日日本銀行升息○．二五％，日圓升值到一四一．七，日股單日大跌四四五一點、跌幅達十二．四％的大震撼教育，全球股市信心仍未恢復。今年一直領軍全世界的費城半導體指數這次跌到四五四七．一八，正好在年線四五三九．○四的上緣，關鍵的個股也出現巨大的調整。

文／謝金河

例如，Nvidia從一四○．六七美元殺到九○．六九美元之後，這一次在一○○．九五美元踩煞車，TSMC ADR從一九三．四七跌到一三三．五七美元，這次沒有破底只到一五六．○一美元，大型科技公司破底的只有ASML與SMCI（美超微），前者是瑞銀調降評等，後者是捲入興登堡指控的假帳風暴。

艾司摩爾回檔的警惕

[廣告]請繼續往下閱讀...

多年來一直看多ASML的瑞銀集團（UBS），將ASML從「買進」降為中立，警告ASML未來幾年將面臨客戶需求「正常化」，直指ＡＩ獲利成長潛力被過度誇大，瑞銀認為ASML本益比相較於同業和歷史均值將走向正常化，全球光刻機在晶圓廠設備支出的占比將從二五年高峰的三○％，到二○二七年降為二五％，瑞銀也估未來三至五年，ＡＩ終端使用僅占ASML營收的十～十五％，而占總體營收三五％的中國市場在美國限制出口，及中國經濟動能減退的雙重壓力下，二五年中國營收將年減二四％，二六年再年減十一％，瑞銀的報告，一棒打中ASML要害。

八月五日之前，ASML漲到一一一○．○九美元，八月大震盪中，ASML跌到七六七．四一美元，跌幅逾三五％，九月十日又創下七三四．二五美元新低，這也預告了設備股炒作的極限，ASML股價大漲後的回檔，其實也給了台灣這兩個月股價大幅炒作的設備股很大的警惕，尤其是CoWoS、矽光子等熱門概念股。

像是與CoWoS有關的弘塑最高到二一四○元，辛耘最高來到四八五元，志聖旗下三雄股價令人瞠目！過去三、四○元的志聖跑到二六三元，均豪跑到一六六元，均華股價與台積電最高價相同到一○八○元，萬潤也在不到兩年內從五三．七跑到四○八元，還有光罩盒的家登大漲到五八三元。除此之外，矽光子概念的聯亞、華星光、上詮、波若威等在業績出爐之前，股價都領先大漲一大段。

從ASML回檔逾三成來看，ASML的光刻機在全世界有絕對的壟斷性，這次股價回檔有兩個理由，一個是ＡＩ需求沒有預期強勁，另一個理由是提前採購的熱力，未來成長會趨緩，最明顯的是這次蘋果iPhone 16，市場原先寄望新機會配備很多ＡＩ新功能，結果沒有太多驚艷，Apple的股價也停在二二○美元左右，這似乎也預告巴菲特先前賣掉一半蘋果持股是對的。

ＡＩ還有長遠路要走

另一個是ＡＩ還有很長遠的路要走，尤其像GB200，不但價格高，生產難度也高，使得先前股價大炒的伺服器相關股股價都出現大大拉回，例如，股價跑到三四五元的廣達，營收從四月的九七三．三七億元到八月創下一四五一．七六億的新高，營收連五月成長，但股價卻跌到二三九．五元，回檔三○．五八％，跌幅與ASML相當，廣達第一季營收二五八九億，第二季三○九九億，第三季將超過四○○○億，單季ＥＰＳ可能在四．五～五元之間，如果維持這個獲利的力道，今年ＥＰＳ可能會落在十五～二○元之間，那麼逼近二○○元的廣達投資價值也將浮現。這次八月營收創歷史新高的ＰＣ股，除了廣達外，還有緯穎，上半年ＥＰＳ五三．七七元，第三季營收會超過九五○億，今年ＥＰＳ會超過一○○元以上，用明年本益比來算，也不會很高。

這次公布八月營收的ＰＣ股，華碩的五七一．三九億也令人驚艷，第二季ＥＰＳ十五．九元，如果下半年維持第二季水準，今年ＥＰＳ會超過五○元，在五○○元以上，反應的是十倍本益比。另一家是神達八月營收五○．七六億也是新高，上半年ＥＰＳ一．四九元，與去年全年相當，這次從神基找來善戰的總經理，企圖心有增強的現象，下半年若獲利倍增，ＥＰＳ三元起跳，加上每股淨值達五○．一八元，這也算是比較物美價廉的標的。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2317期精彩當期內文轉載》