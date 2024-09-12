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台灣聯合展區及台灣精品領航　在新加坡醫療展秀次大參展國實力

▲台灣精品「台灣醫療科技創新與應用」產業發表會貴賓合影，駐新加坡台北代表處代表童振源(中)、外貿協會新加坡台灣貿易中心主任吳宜玲(左4)、台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長李永川(右4)，與宏碁智醫董事長連加恩醫師(左3)等6位講者，共同推廣台灣智慧醫療產業優勢。（圖／貿協提供）

▲台灣精品「台灣醫療科技創新與應用」產業發表會貴賓合影，駐新加坡台北代表處代表童振源(中)、外貿協會新加坡台灣貿易中心主任吳宜玲(左4)、台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長李永川(右4)，與宏碁智醫董事長連加恩醫師(左3)等6位講者，共同推廣台灣智慧醫療產業優勢。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際貿易署、外貿協會與台灣醫療暨生技器材公會攜手，於9月11日至13日帶領業者前進2024年新加坡國際醫療展 (Medical Fair Asia)，本屆展覽台灣共計96家業者參展，為第二大參展國。台灣聯合展區整合了慧誠智醫、長庚醫學科技及雃博等知名企業，共同展現了台灣醫療產業的創新技術及與尖端產品，為展中最受矚目的焦點。

台灣產業創新產品標竿「台灣精品 Taiwan Excellence」並以「智慧醫療、醫療科技應用」為主題設立台灣精品館，展出16家台灣精品得獎企業產品，涵蓋智慧手術、遠距醫療及智慧醫療設備等領域，並特別在展中辦理「台灣醫療科技創新與應用」產業發表會，共計23家醫療專業媒體及買主出席。

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為強調台灣針對智慧醫療產業供應鏈的投入及傑出成果，台灣精品於產業發表會中集結宏碁智醫、倍智醫電、神寶醫資、鈦隼生物科技及愛派司生技5家臺灣指標企業，發表結合人工智慧（AI）的醫療判讀解決方案、智慧手術3D影像輔助系統、手術導航機器人及3D列印醫材等熱門智慧醫療科技應用趨勢。

駐新加坡台北代表處代表童振源、經濟部產業園區管理局主任秘書林千惠及台灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長李永川等貴賓皆出席「台灣醫療科技創新與應用」產業發表會，與台灣醫療業者共同推廣台灣智慧醫療產業優勢。

外貿協會新加坡台灣貿易中心主任吳宜玲指出，台灣紮實且具創新能量的資通訊科技基礎，讓台灣切入智慧醫療領域具有領先優勢。透過此次展覽，與許多新加坡醫療專家及業者共同探討醫療數位轉型與未來發展的合作機會，進一步加深雙邊在智慧醫療領域的交流與合作。

曾獲台灣醫療奉獻獎的宏碁智醫董事長連加恩醫師於產業發表會中強調，台灣具備強大的醫療科技基礎與產業鏈優勢，無論是在硬體設計、軟體研發，還是資料處理均處於領先地位，為全球AI醫療領域的關鍵角色奠定堅實基礎。

展覽中，台灣聯合展區展出包括圓展科技、福濬生物醫學、慧誠智醫及菲思博等多家企業的優質產品。圓展科技專為遠距病患設計的「醫療攝影機」，準確切入當地遠距醫療需求，吸引新加坡大型醫療集團SingHealth的目光，該集團正積極探索將此技術整合於當地醫療院所的機會；福濬生物醫學的「雷射治療儀」，對傷口、肌肉具良好的修復功能，印度買主有意引進，用於處理糖尿病患者難癒合的傷口。

系統整合商慧誠智醫順應智慧應用趨勢，與合作夥伴聯手展出智慧醫院、智慧手術室等解決方案，吸引多家當地醫療院所及重要代理商專程到訪；菲思博醫療用頭戴式攝影機，兼具臨床實用性及具競爭力的價格，展覽首日便吸引10多家買主洽談。

台灣醫療業者及台灣精品透過本次展覽，再次展示了強大的醫療科技創新能量及台灣完善的醫療產業供應鏈，吸引許多新加坡醫療產業專家與醫療業者親自到場，體驗台灣醫療產品的創新應用，並有助深化台灣與新加坡在醫療領域的雙邊合作，共同促進亞太區域的醫療發展。

關鍵字： 台灣聯合展區台灣精品領航新加坡醫療展

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