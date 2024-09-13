罷工可能讓貨量驟減　美東線運價暴跌1790美元、特價不到4千

▲本周美東線運價暴跌21%，每大箱跌掉1790美元。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場逐漸進入淡季，市場運價跌幅加大，昨(12)晚公布的最德魯里WCI綜合指數為每大箱4168美元，下跌13%，其中美東線(上海到紐約)因10月1日罷工可能，貨載轉往美西，運費暴跌21%，單周下跌1790美元，降至6661美元。超大型與大型攬貨公司指出，目前台灣市場美東線每大箱運價在4700-5600美元之間，價差拉大，有非聯盟船隻給大直客3900美元特價。

攬貨業分析，德魯里報的運價是正常價，但是現在市場運價很混亂，攬貨公司給出來的多數都是長約價與現貨價的配比價，而船公司又給直客特惠價，價差不斷拉大，貨量大的客戶談判空間也大。目前美東線運價與7月5日的高峰價9945美元相較，已經腰斬。

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德魯里的報告則指出，本周運價比2021年9月疫情峰值10,377美元低60%，但比2019年疫前的平均運費1420美元高出193%。年初至今的平均綜合指數為每大箱4128美元，比10年平均費率 2818美元高出1310美元（因2020-22年的特殊疫情時期而膨脹）。

從上海到紐約的運費暴跌21%或每大箱下跌1790 美元至6661美元；上海到鹿特丹的運費減17%，下跌1067美元，至5152美元；從上海到熱那亞的價格減10%，下跌586美元，至5256美元；從鹿特丹到紐約的運價減9%，下跌201美元，至2011美元；從上海到洛杉磯的運費減7%，下跌403美元，至5627美元。

託運人正在將他們的貨物從美國東海岸轉移到西海岸，以避免在10月份可能出現的罷工，也因而導致需求下降，造成東海岸現貨市場運價大幅下降了21%。由於需求疲軟，德魯里預計未來幾周美國東西部運價將進一步下降。

至於美東到底會不會罷工，依然是正反看法都有，攬貨業高階指出，工會已經表明即使罷工被美國總統根據塔虎脫條款制止，要求重新上談判桌，工會也會採取怠工行動，因此市場免不了有一段混亂期，只是不知道會亂多久。