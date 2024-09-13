國旅房價太貴！　上班族指「雙人房一晚2867元」才合理

▲1111人力銀行特地成立振興台灣觀光旅宿業促進會。（圖／1111人力銀行提供）



記者廖婕妤／台北報導

中秋節即將到來，有不少上班族已請好假準備迎接4天假期，根據交通部觀光署統計，今年上半年國人出國人次年增約68％，但國旅現況卻紛紛衰退，1111人力銀行調查，有8成上班族認為，國旅最該改善房價昂貴的情形，且認為合理的雙人房價應該落在一晚2867元，因此整體給出國旅的評價僅61.2。

根據1111人力銀行調查，不少民眾認為國旅CP值不高，因而寧願選擇出國旅遊，觀察上班族認為國旅最應該改善的狀況，以「周末、寒暑假房價昂貴」佔比79.8％居冠，其次為「房價與住宿品質不成正比」佔59.6％，「當地物價哄抬不合常情」佔50.4%，「景點塞車、停車問題」佔49.5%，「老街、風景區都長得差不多」則佔34.8%。

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進一步問到飯店旅館住宿的狀況時，有86.2%認為房價偏高，其次則是淡旺季房價落差太大、退房時間太早、入住時間太晚，以及硬體設備不佳等，整體而言，上班族對於國旅僅給出平均61.2的評價；調查也透露，上班族普遍認為國內住宿雙人房的合理房價一晚應該落在2867元。

臺北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，國內房價反映的是成本以及需求，採取浮動機制，國人出遊到日本，多半會跨到周間所以房價相對低，而國內旅遊多半只能在周末假日，房價自然無法以周間計價，時間點不同的比較，才會出現國外住房比較划算的錯覺印象，其實對國內旅館業者並不公平。

旅行公會全聯會國旅委員會總召集人林義順指出，疫情結束後國旅大爆發，國旅市場在過去一年出現許多住宿飆漲的亂象，但隨著國外航線全面開放，如何提升國旅的質與量，重新建立合理的產銷制度，需要由旅宿業者、旅遊業者共同努力。

振興台灣觀光旅宿業促進會召集人李奇嶽表示，國人的旅遊消費行為過度集中在例假日，加上這幾年政府做了很多的彈性休假，造成出遊過度集中在例假日以及連假，大量的訂房需求湧現，房價當然跟著水漲船高；另外飯店旅宿缺工現象持續，房務員人手不足，造成房間入住延後退房提早的狀況，讓消費者產生國內旅遊性價比不高的感覺。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，國人旅遊習慣的改變，加上重啟兩岸觀光旅遊遙遙無期，以及日幣貶值等因素催化，使得國旅產品處在相對弱勢的位置，建議政府拿出配套辦法，全面改善國旅品質，正視周末寒暑假房價昂貴、住宿品質不成正比、當地物價哄抬不合常情等沈痾問題，重拾遊客信心，振興國內觀光市場。