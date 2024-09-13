美光一片看好中罕見被看空　分析師腰斬目標價：HBM晶片恐產能過剩

▲美光。（圖／美光提供）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，記憶體大廠美光科技股價周四重挫，延續近期跌勢，因BNP Paribas Exane警告稱美光股價將繼續跑輸其他AI相關個股。

Karl Ackerman將該股評級從跑贏大盤下調兩級至落後大盤，成為唯一建議賣出該股的彭博追蹤分析師。他還將目標價從140美元下調至67美元，為市場中最低目標價。相比之下，超過90%的分析師給出了相當於「買入」的評級，平均目標價為156美元，較當前價格高出80%以上。

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他指出，雖然一些投資者正確預測了近期業績面臨的下行風險，但他認為直到2025年，美光的表現將落後於AI同業。他補充表示，HBM晶片的產能過剩將導致「傳統DRAM平均售價的市場回調速度快於預期。」

美光股價一度下跌7.20%至84.12美元，邁向2月以來的最低收盤價，較6月高點下跌逾40%。Ackerman寫道，即使出現這種下跌，「當前水平的風險回報率仍然不利。」美光今年基本持平，同期費城半導體指數成長16%，輝達上漲近140%。

美光HBM晶片預計將受益於AI帶來的需求，儘管一些人認為這一勢頭有些過度。在6月下旬發布的最新業績中，美光的營收預期未滿足一些投資者極高的期待。美光將於本月晚些時候公佈第四季度業績。