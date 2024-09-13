九大貨櫃船公司第二季獲利61億美元　我貨櫃三雄在前四名內

▲九大貨櫃船公司第二季獲利，我貨櫃三雄在前四名內。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

紅海危機、美國東岸罷工可能等因素讓託運人提早備貨，大幅推升了今年第二季貨櫃船運市場運價，由於業界龍頭地中海航運(MSC)股票未上市，沒有公布財報，根據Alphaliner統計，另九家主流貨櫃船公司，今年第二季總獲利共有61億美元，EBIT Operating Margin(息稅前利潤營業獲利率)最高的是長榮海運，萬海航運名列第二、韓新遠洋第三、陽明海運第四、以星航運第五。

Alphaliner分析，亞洲公司獲利優於歐洲籍船公司是因為歐洲籍船公司長約比重高，影響了獲利，不過業界高階認為，亞洲籍船公司歐美線營運佔比高，這一波運價高漲主要在歐美線也是主要原因。

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Alphaliner最新一期週報顯示，全球領先的貨櫃船公司(達飛沒有公佈EBIT)的平均營業獲利率自第一季的11.4%上升至21.6%，九家公司的總營業利潤達到61億美元，高於去年同期的44億美元。

Alphaliner分析，由於託運人/貨主的進口模式從此前的「按需即供」轉變為了「提前備貨」，為了避免今年可能出現的延遲交付的風險，貨主紛紛提前備貨，因此各大航運公司得以享受到較高的運費，對業績帶來的非常積極的影響。

長榮海運的EBIT營業獲利率最高，達到了30.7%，位居榜首，表現尤為強勁；萬海28.50%、韓新遠洋與陽明海運都是26.9%。

在過去兩年中，萬海交付了40艘新船，新增運力265,000箱。Alphaliner指出，如果沒有受紅海危機給貨櫃船運帶來的正面影響，隨著成本上升，該公司的財務表現會有很大的不同。與萬海的情況類似，去年開始已經出現虧損的以星航運在今年第二季取得了25.2%的營業獲利率，其盈利能力顯著回升。

隨後，營業獲利率排在前列的依然是亞洲地區的航運公司中遠海運集團(中遠海控)，以24.9%的獲利率位居第六，延續了穩步增長的趨勢。 日本航運企業ONE是亞洲公司中唯一的一個獲利率低於20%的公司，實現了15.8%的獲利率，赫伯羅德與馬士基分別實現了9.8%和5.6%的獲利率，表現明顯落後於亞洲同行。

以按EBITDA Margin(息稅折舊攤銷前獲利率)計算，長榮依然以39.8%名列第一、其次是以星的39.60%、萬海39.10%、陽明36.30%、韓新遠洋34.20%，ONE28.99%、達飛23.90%、赫伯羅德20.70%、馬士基16.80%，中遠海運未上榜。