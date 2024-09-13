參與製造業AI應用新潮流　貿協率11家業者參加芝加哥工具機展

▲旺毅公司與買主洽談。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2024年芝加哥工具機展(IMTS)」參展團，率台灣11家業者：包括聚大智能、冠昱、油機、盟英、健椿、弘展、旺毅、全懋精機、飛捷國際貿易、東詰及瑩聯，本月9至14日展出台灣最新諧波式機器人關節模組、齒輪加工機、車床、磨床、主軸、切削工具及各式零組件。

參展團業者肯定本展參觀者多為有效的潛力買主，客群來自美國在地、墨西哥、加拿大、韓國、中東、土耳其等，展期前三天就有我商接到如瑞典商ASSA ABLOY Group、美商Apple等大型買主洽談及詢價。

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其中許多參觀者對盟英諧波減速機感到驚艷，臺灣製造、品質高且可於短時間完成供貨計畫提案，獲得數家特殊應用買主以及有意代理模組的經銷商洽詢；旺毅公司現場展示旋轉視窗實際應用情形，吸引多家業者洽詢，更在參與貿協攤位上的小型發表時，接到韓商DN Solutions技術部門VP洽談機械安全窗的需求。

IMTS展由AMT(The Association for Manufacturing Technology)主辦，為世界三大工具機展之一，本次展覽共有1,600家參展廠商，展出面積約120萬平方英尺，展出主題包含積層製造、機器人與自動化、數位製造、金屬加工、磨料加工、鋸切和精加工、焊接雷射、齒輪製造、機器部件、清洗和環境、品質檢驗、軟體、切削工件與夾具等等，預計將有約10萬名參觀者，相較去年微幅提升。

今年整體展覽更加聚焦在數位製造技術，並深度探討AI、自主機器人等主題，本屆IMTS首次有Google、Microsoft、AWS等三大雲端巨頭於機器人與自動化區大面積展出，顯示智慧應用與AI已突破傳統製造業生產框架，逐漸落地導入，未來有望看見更多生成式AI解決方案與工業應用場景。

除前述業者外，參與本屆IMTS的指標性大廠還有永進、東台、上銀、慶鴻、穎漢、三鋒、力勁等，合計共64家台灣廠商或品牌，疫情後首次小幅回溫。貿協表示，AI並非一時熱潮，而是製造業逐步實現的未來，期望更多我商能在智慧製造新舞台上發光發熱。