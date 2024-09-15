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農事機器人研發！工研院「農業界變形金剛」　成果技轉農機廠商

▲工研院透過學研合作，結合高雄科技大學副校長郭俊賢團隊，開發出「甲醇燃料電池農業共同載具」，運作時相較傳統引擎，大幅降低有害氣體排放，也能提升電動載具工作效率。（圖／工研院提供）

記者楊絡懸／台北報導

為了因應農業人力短缺及人口老化議題，工研院近年來研發多項智慧農工技術，協助台灣農業加速轉型，其中，首台國產「四輪傳動與轉向的農業共通載具」，被形容是「農業界變形金剛」，能透過四輪轉動增加靈活度及穩定度，載具上也能更換附掛工具來提升功能性，此外還採用國產馬達與相關控制零組件進行全車開發的「電動曳引機」，不但可以進行中耕、翻土或施肥，還是低碳作業，相關成果已技轉國內農機廠商。

工研院中分院副執行長李士畦表示，勞動力不足已經是全球急需面對的共同議題，尤其勞動環境相較辛苦，透過農事協作機器人在農場、畜牧及養殖作業的幫忙，有助於提升工作效率並緩解勞動力缺口。

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李士畦指出，「智電型農事機器人協作模式」蓬勃發展，代表著在全球淨零碳排浪潮下，電動化取代汽柴油動力、結合AI邊緣運算的人工智慧控制模組，展現農務協作的強大支援能力，包括翻土、灑種、授粉採摘或飼養、照顧或清掃畜舍環境等農務，都能交由協作機器人來處理。

除了解決缺工問題，台灣AI科技的多元應用與智慧模組供應鏈優勢，正在全力促成AI帶動百工百業發展的政策決心。

工研院與農業部台中區農業改良場合作開發，有著「農業界變形金剛」之稱的「四輪傳動與轉向農業共通載具」，採用了國產馬達驅動，可適應不同的地形與場域工作，迴轉半徑更是不到2.5公尺，不論運輸、割草或噴藥等，可隨時依據任務更換工作模組。

由於搭載智慧控制核心並使用車規模組，依據需求還可以進行「有人駕駛」與「無人駕駛」的切換，功能上充滿了各種彈性與可能。

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▲工研院開發首台國產「四輪傳動轉向農業共通載具」，宛如農業界變形金剛，透過四輪轉動增加靈活度、穩定度，載具上也能更換附掛工具，提升功能性。（圖／工研院提供）

另外，曳引機則是全球農務作業中應用最廣泛的農業機械之一，只要附掛相關的作業模組，就可以進行翻土、中耕、除草、施肥等作業。對全球屬於與台灣農業施作環境類似、破碎或多為中小型農地環境的國家而言，中小型電動曳引機成為台灣進軍國際市場的重點發展優勢品項。

工研院整合國內的三電零組件模組，配合智慧核心控制器與周邊模組的發展，完整的開發出台灣第一台可進軍國際的全國產小型電動曳引機。這台與農業部高雄區農業改良場合作，從雛型機、田間測試，到與國內農機製造業者進行系統整合，並在車規產品與國際標準助陣下，跨領域成功的串聯了三電供應鏈與農機製造商。

由於優先應用綠色能源供應動力的農用載具，是淨零碳排政策下的重要目標。工研院透過學研合作，結合高雄科技大學副校長郭俊賢團隊的「甲醇燃料電池」，開發出「燃料電池農用共通載具」。

工研院指出，甲醇驅動燃料電池具備高能量密度，運作時主要是排水，沒有其他有害氣體的排放，相對於傳統引擎，除了大幅減少環境汙染，還能解決農用電動載具在田間難尋充電站的難題；另相較於傳統加氫方式，有著成本低、效能高的潛力，也能有效提升智電型農事協作載具的工作效率與延長工時的機動性效果。

據了解，工研院在農業機械電動化與機器人精準協作的智慧系統技術發展目標下，透過AI軟體、邊緣運算、耐候型感測模組、國產晶片組合而成的智電系統軟硬體供應鏈，讓台灣在傳統農、漁、畜產業也能持續保有產業競爭力，並創造科技農工對國際藍海市場輸出的契機。

關鍵字： 工研院農業AI智慧應用機器人

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