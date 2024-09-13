4家企業擴大投資台灣　國產砸15.3億興建智能旗艦工廠

▲國產建材實業。（圖／國產提供）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部投資台灣事務所今（13）日再添4家企業擴大投資台灣，包括國產建材實業（2504）、沃農士食品、元鯕，以及某家電銷售商，其中，國產建材集團預計將砸15.3億元增設智能旗艦工廠，可創造40個就業機會。

投資台灣事務所說明，國產建材集團在全台設有27座預拌混凝土廠、450台環保預拌混凝土車，自2022年申請台商方案投資建廠後，為滿足桃園捷運綠線沿線的營建市場需求，計畫在桃園市楊梅區增設智能旗艦工廠，優化生產效率降低碳排，預計投資金額約15.3億元，可創造40個本國就業機會。

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投資台灣事務所指出，沃農士食品為擴大生產規模與發展跨國市場計畫，計畫重建及擴大位於台中市大安區的廠房，將建立自動化中央廚房、冷鏈物流倉儲與配送系統，將配備太陽能發電設備和智慧電表，使用節能燈具和空調系統，以期逐步減少碳排放，預計投資金額約5.9億元，可創造4個本國就業機會。

投資台灣事務所也提到，元鯕專營水產品加工與製造調理食品，主要客戶包含全聯、家樂福、饗賓集團等，為持續生產高品質、多元化的魚產品，以及布局魚類副產物市場，規劃在嘉義縣布袋鎮興建新廠，並設置太陽能發電與雨水回收設施，以及建置魚產品下腳料回收區域，使資源再生利用，預計投資金額約4.2億元，可創造33個本國就業機會。

此外，某家電銷售廠商銷售電視、冰箱、冷暖氣機等家電產品，合作夥伴包括LG、三星、日立、櫻花等品牌，目前在台北、新竹和台中共設有3家實體門市，為建立全面連接的物流系統，計畫在台中市外埔區興建智慧倉儲物流中心，亦將建置太陽能發電設施並使用節能設備，以降低能源消耗，預計投資金額約4.7億元，可創造6個本國就業機會。

截至目前為止，「投資台灣3大方案」已吸引1,534家企業、超過2兆3,493億元投資，預估創造15萬3,873個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有317家企業、投資約1兆3,003億元，創造8萬8,403個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有1,026家企業、投資約4,865億元，創造3萬7,179個就業機會，後續尚有25家企業排隊待審。