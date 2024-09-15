漢來美食月餅禮盒營收破7000萬　尾牙、春節訂單達9成

▲漢來美食月餅禮盒熱銷，挹注Q3營收。（圖／記者許宥孺攝）



記者廖婕妤／台北報導

中秋將至，各飯店月餅禮盒持續熱銷，漢來美食（1268）統計，兩款月餅、蛋黃酥禮盒售出將近7萬盒，營收突破7000萬元；緊接著迎來尾牙春節旺季，目前預訂桌數已達9成，後市營運看俏。

漢來美食表示，進入9月，除6.1萬盒月餅禮盒早在8月中全部完售以外，後續推出的蛋黃酥旺月禮盒，也全數於8月底前訂購一空，兩款總計將近7萬盒的月餅與蛋黃酥禮盒，將一同帶來破7,000萬元的營業額，成為挹注Q3營收的亮點之一。

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中秋檔期之後迎來尾牙與春節旺季，也是每年Q4開始餐飲業百家爭鳴的重要戰局，漢來美食指出，從今年11月至明年1月底，高雄漢來大飯店與漢來巨蛋會館2館，宴會廳高達7,000桌的銷售目標已全部被預訂額滿，預估可帶入逾9,000萬營業額。

此外，台北南港漢來大飯店宴會廳尾牙宴席，也同樣成為各大科技廠爭相搶訂的熱門選擇，目前團體尾牙預訂桌數已超過目標數9成，預計9月底前也將滿檔。

漢來美食8月營收為4.71億元，月增7％、年增18％，創同期新高；累計今年前8月合併營收為39.06億元，年增22.10％，亦持續刷新歷史同期新高。