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地緣政治下護國神山群　半導體專家：布局歐洲東南亞保優勢

▲▼ 半導體製造商ASML。（圖／路透）

▲台灣半導體產業具有強大競爭力。（圖／路透）

文／中央社布魯塞爾專電

台灣半導體研究中心副主任莊英宗在訪歐期間接受中央社採訪，分析全球情勢變化帶給台灣「護國神山群」的挑戰與機會，指出要在既有優勢下往前走必須布局海外，而歐洲和東南亞最能與台灣互補。

「台灣如今的成功，代表未來的挑戰更大」，莊英宗開宗明義指出半導體產業最大難題，是許多企業仍不願走出去的舒適圈心態。因為台灣完整的產業生態系太「舒適」，當前的領先地位也難以激發危機感，但全球的半導體發展格局已在改變，台灣若不因應，難保不會從高點跌下來。

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台積電德國廠已在8月動土，預期將帶動部分台灣供應鏈隨之布局，與歐洲產業合作建立新的生態系。不過供應商跟進之餘，下游的IC設計等產業趁勢布局海外的腳步卻顯得遲疑。

莊英宗從3個角度切入台灣半導體產業鏈走出去的迫切性。 首先是全世界對半導體在地生產的關注，已經不只考量產業價值，還有區域安全，所以一定會不計經濟效益大力投入。如果每個區域都在增加市場占有率，台灣市占必然會下降。 其次要看整個半導體產業下個階段的發展重點，「很明確的是3C會往下走，下一個看起來最有希望的是車用電子，以及一些AIoT（智慧聯網）相關的，例如低軌衛星相關的未來通訊應用，但這些東西都不是傳統上台灣的強項」，他說。

莊英宗指出，台灣在3C領域的生態系太便利、太完整，要布局新的產品階段就必須走出去，這也是台積電前、現任董事長劉德音、魏哲家都說過的，台灣半導體產品的布局必須要全球化。 以車用電子而言，他認為台灣與歐洲合作最能達成雙贏。因為車子的應用在安全考量下受到嚴格規範，包括符合認證等要求，而歐洲汽車業對此擁有產業領域知識（domain knowledge）， 正好是台灣較欠缺的。

相對的，歐洲在智慧車的晶片技術使用等部分發展較慢，也在尋求未來汽車產業的發展機會，所以跟台灣結合非常有價值。換言之，台灣產業前進東南亞看重的是人力供應和經濟成長，在歐洲的機會則是傳統工業技術和消費市場。這些面向台廠在美國、日本和中國尋求互補的機會都較低或甚至已經不可能。

第3個切入點是人才，也是當前全世界半導體最缺乏的一塊。他舉IC設計為例，台灣若要維持現有的成長，估計到2030年前每年需要新增4000名人才，目前各大學加上半導體學院每年可培養1600名，再加上台灣半導體中心結合政府和產業資源投入，以總數2200到2600人為目標，已是極限。

所以產業要再成長，不是引進大量外國人才到台灣，就是自己走出去，打開國際市場，運用當地人才。他認為後者較可行，「人家都來台灣搶人了，我們不能關在台灣想出路，非得走出去競爭全球人才不可」。

莊英宗說，「我常跟企業講，要趁體質好、滿口袋現金，現在不去打仗，什麼時候才要去？」 半官方身分的台灣半導體研究中心近來在歐洲積極串連，莊英宗分享此行與歐洲產官學界交流時，對方得知台灣半導體人才的一站式訓練效率，是全球唯一能做到訓練完立即下生產線，眼睛都亮起來想合作。

但他強調在特定海外據點協助建立人才培訓模式，不是傻傻的為人作嫁，必要條件之一是與台灣的大學合作，研究產出對台灣有幫助，二是與台灣產業需求相關的合作。

「與歐洲快速鏈結是現在最重要的事」，他說，歐洲市場台灣不搶別人也會搶，因此要讓歐洲發展半導體生態系時把台灣納進來，「例如讓它未來市場成長有20%是台灣的解方，台灣就有機會跟著成長」。 「深化經營要從人開始」，莊英宗說，從人才的經營，到技術的經營，再到產業的鏈結，愈早布局，機會就愈大。

他分析，台灣半導體產業在Covid-19疫情前，高階、低階產品分別面臨美國、中國的競爭，一度找不到自己的位置，許多企業因此前往中國尋找市場。疫情爆發後，局勢改變，全球對台灣的半導體需求大增，中國則面臨區域安全考量下的科技圍堵。 「這個局勢短期對台灣有利，包括資金、營運面，讓我們有實力打國際的仗」，他說，台灣面臨半導體產業區域化發展的態勢，而中國在下階段如車電發展有自己的市場和生態系，台灣再難打入，但部分企業還在猶疑，因此「台灣產業國際化，也才能擺脫對中國的依賴」。

至於「護國神山群」到海外布局，從台灣國家安全角度看，會是「矽盾」的流失或補強，莊英宗說，「經濟關係愈密切，自然也會幫到外交」。

關鍵字： 台積電半導體晶圓代工薪資福利市場展望

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