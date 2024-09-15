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加油等等！明起汽油每公升大降0.5元　柴油降0.6元

▲▼中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.5元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.6元。本週因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.2元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌2.88美元，新台幣兌美元匯率貶值0.044元，跌幅為2.97%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調降0.3元及0.4元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，惟計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.5元及0.6元。

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本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之0.2元均由台灣中油吸收，113年累計至8月底止，台灣中油共吸收約219.43億元。

關鍵字： 加油中油

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