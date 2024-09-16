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台股ETF規模2.54兆創高　00940、00919、00929破千億最給力

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大盤高檔震盪，不過台股ETF投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，台股ETF規模也來到2.54兆創下新猷；截至9月13日，統計台股ETF規模今年來增加1.06兆，總檔數來到63檔，也是創高。以單檔ETF來看，今年來規模增加前三名，分別是00940元大台灣價值高息、00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息都有千億以上的增額，三檔都是高息型，更彰顯出台股高息ETF持續受投資人青睞。

▲▼台股ETF規模。（資料來源／CMONEY）

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以今年來規模與受益人都遽增的00919來說，00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元，這六次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，年化配息率連續6季衝破10%，搶在除息前上車的投資人源源不斷，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。00919本次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日。

00919基金經理人謝明志表示，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

關鍵字： ETF

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