我國發明專利申請案占比破7成　「半導體」領域居冠

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

各國政府設立專利制度，鼓勵民眾從事發明、保護發明人的權利，經濟部統計，去年發明專利新申請案占3種專利申請案的比例突破7成，且我國發明專利申請案以「半導體」領域居首位，2022年占比達14.5％

經濟部說明，觀察近年專利新申請案件，2020年受到COVID-19疫情衝擊，全球經濟活動降溫，我國新申請專利案件數降為7.2萬件，但之後年增率呈微幅波動，去年小增0.8%，今年前7月續微增0.2%。以型態別觀察，以發明占最大宗，去年占比首度突破7成，今年前7月則略降至69.4%，新型及設計占比則分別為20.3%、10.3%。

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經濟部指出，觀察2022年我國發明專利申請前3大領域，分別為「半導體」占14.5%、「運算科技」占9%、「電子機械能源裝置」占6.1%，都是我國製造業的優勢領域，其中半導體領域較2020年上升3.6個百分點最多。

若再就申請人國別觀察，本國人申請前3大技術領域同樣依序為「半導體」、「運算科技」及「電子機械能源裝置」；外國申請人中，日本、美國、中國及南韓亦均以半導體為最大宗，惟日本及美國在「高分子化學」及「藥物」方面表現突出。

進一步觀察發明專利申請案的申請人國籍，向以外國申請人居多，本國人與外國人約為4比6，今年前7月外國申請人占61.8%，其中以日本占25%居首，其次為美國占13.4%，中國及南韓分別占6.6%、6%，居第三及第四。

此外，由於發明專利屬技術思想之創作，與人才的專業背景密切相關，且專利大部分之創作偏向科技領域，專業知識多以理工背景為主，本國男性受科技類教育者相對較女性多，可能影響男女從業人員比例，近年男性占比均逾8成；2020年~2023年女性自然人約占11%~13%。