顧AI忘消費性產品！OEM控AMD溝通差執行力低　外媒爆：雙方進冷凍期

▲AMD。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Tom's Hardware報導，有多份報告引述筆記型電腦OEM製造商的消息來源指出，AMD與其筆記型電腦合作夥伴的支援、晶片供應和溝通不力，導致執行力普遍不佳。

晶片諮詢公司AC Analysis表示，AM 將重點轉向AI和資料中心，導致與OEM廠商的關係進入冷戰冰河期，這也導致合作夥伴失去信任。

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AC Analysis表示，AMD正在優先考慮企業晶片而不是消費性產品。報導引述AMD的幾家筆記型電腦OEM合作夥伴的話表示，他們抱怨該公司溝通不暢、未兌現承諾、待遇普遍不佳，讓人想起英特爾在其統治時期的行為。

因此，儘管消費者熱情高漲，但OEM對AMD Strix Point晶片的反應卻有點冷淡。截至今日，BestBuy僅提供搭載這些晶片的三個品牌，包括華碩、惠普和微星。

另一方面，高通驍龍X處理器的推出受到了大眾和筆記型電腦製造商的熱切期待。 7個品牌推出了12種使用新Arm晶片的不同型號，預計未來幾週和幾個月內將有更多型號上市。當然，兩者都遠遠落後於筆記型電腦巨頭英特爾，後者有80款Lunar Lake筆記型電腦設計競相上市。