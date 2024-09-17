字節跳動傳和台積電合作開發AI晶片　外媒曝2026年量產

▲字節跳動傳與台積電合作開發AI晶片。（圖／視覺中國）

記者高兆麟／綜合報導

根據科技新聞網站《The Information》報導，引述知情人士指出，中國大陸互聯網公司「字節跳動」尋求和台積電（2330）合作，希望自家設計人工智慧（AI）的兩款晶片能在2026年量產，如此可以減緩受到美國出口管制衝擊以及減少對輝達（NVIDIA）的依賴。

去年8月，字節跳動發布了人工智慧聊天機器人豆寶，根據《彭博社》報導，在中國，豆寶去年的下載量超越第二名的百度聊天機器人文心一言（ Ernie Bot），並且在 iOS 上擁有更多的每月活躍用戶。

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不過《The Information》稱，由於同業競爭激烈，騰訊、阿里巴巴等紛紛將自家模型的使用價格大砍多達97%，對字節跳動來說，如何降低晶片成本成為營運當務之急。

據報導，字節跳動已訂購了超過20萬個輝達的H20晶片，這是輝達專門為遵守美國出口管製而設計的三款晶片之一，這筆訂單花費超過20億美元，但尚未完全交貨。

《The Information》報導，對字節跳動而言，面對開發成本不斷增加，字節跳動計劃向台積電採購數十萬顆自家設計的訓練和推理晶片，據估算，這一批自家設計的晶片成本會比向輝達購買晶片便宜數十億美元，但報導補充說這些晶片仍在設計中，計劃尚未最終確定。

對於上述報導，字節跳動和台積電尚未回應媒體置評請求。