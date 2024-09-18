散熱按讚！日系外資首評雙鴻「買進」　目標價上看797元

▲雙鴻科技。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

AI伺服器散熱題材近日成市場觀察焦點。根據日系外資最新報告指出，看好雙鴻（3324）受惠於液冷商機，首次列入追蹤個股，並給予「買進」評等，目標價上看797元。以雙鴻9月18日收盤價601元來看，仍有30%潛在上漲空間。

日系外資表示，雙鴻的散熱產品主要應用於伺服器、PC和VGA市場，並且是伺服器液冷的早期受益者，在今年第二季及第三季，就是美超微（Super Micro）H100、H200液冷的GPU冷板供應商，也提供特斯拉（Tesla）方案。

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該報告指出，雙鴻在冷卻液分配裝置（CDU）和冷板裝置市場中具有強烈的存在感，不僅是輝達（NVIDIA）GB200冷板的首批參考設計供應商，更是廣達（2382）為Meta設計CDU的供應者，預估市占率將達25%。

「假設雙鴻在2025年、2026年間獲得輝達液冷出貨量10%至15%的市占率，就代表已取得市場優勢。」日系外資預測雙鴻的每股淨利（EPS），2024年將達到22.6元，年增60%；2025年達37.9元，年增74%；2026年達42.6元，年增12%。

因此，日系外資首次將雙鴻列入追蹤，並給予「買進」評等，目標價上看797元。