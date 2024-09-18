奇鋐是輝達GB200主要冷板供應商　外資喊買進：目標價743元

▲奇鋐是輝達（NVIDIA）GB200主要冷板供應商而備受矚目。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

在AI伺服器散熱題材中，奇鋐（3017）是輝達（NVIDIA）GB200主要冷板供應商而備受矚目。日系外資最新報告首次將奇鋐列入追蹤個股，並給予「買進」評等，目標價上看743元。以奇鋐9月18日收盤價537元來看，約有38%潛在上漲空間。

日系外資指出，奇鋐是全球領先的熱模組供應商，包括風扇、散熱片及散熱管，並提供機殼及系統整合服務。值得注意的是，奇鋐是輝達認證的3D VC兩家供應商的其中之一，在冷板市場中處於有利地位，並有機會在GB200項目搶逾50%的市占率，在所有輝達散熱供應鏈中取得獨特地位，並與其他頂級雲端客戶展開密切合作關係。

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該報告指出，奇鋐轉投資子公司富世達（6805）也正切入伺服器市場，開發滑軌、QD（快取接頭）及浮動模組，全面的產品組合將成為「奇鋐一站式」服務策略，儘管輝達最近調整產品路線圖，但採用氣冷的低端系統並不會影響採用液冷解決方案的高端GB200系統。

日系外資預測奇鋐的每股淨利（EPS），2024年將達到20.4元，年增47%；2025年達33.8元，年增66%；2026年達37.8元，年增12%。這些成長動能主要都來自液冷。

此外，日系外資還進一步分析奇鋐的市占條件如何推升獲利，預估每20%的市占率變化將可能影響明年獲利幅度18%的影響，其中，奇鋐在GB200冷板市占率50%，非輝達體系的AI ASIC冷板更高；另外，Meta的GB200 CDU組裝市占率為10%至15%。

該報告推估，輝達AI伺服器中的液冷滲透率，將從2024年的8%，在2025年將成長至43%、2026年更來到47%；液冷市場規模將從2024年的新台幣121億元，在2025年達到1,229億元、2026年達到1,292億元；冷板將占液冷市場約40%至55%的價值份額等。

日系外資認為，奇鋐在頂級雲端服務供應商（CSP）的GB200冷板訂單中，將享有至少50%的市場份額，包括輝達NVLink交換器托盤中的100%份額，也是非輝達AI ASIC伺服器中的主導冷板供應商；由此推估，液冷在奇鋐總營收占比將從2023年的2%逐年成長，2024年將達到5%，2025年達27%，2026年達29%。