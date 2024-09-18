中信金搶親生變不怕！外資反手買超5萬張　加碼新光金8.2萬張居冠

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
中信金（2891）搶親新光金（2888）雖遭金管會公開表示「緩議、不同意」，但外資今（18）日反手買超中信金5.15萬張，居上市公司買超第2名，也是外資近1個月來對中信金單日最大買超；新光金則獲外資買超8.2萬張穩坐上市公司買超冠軍。
在金管會公告不同意中信金公開收購新光金51%股權後，新光金今日爆出逾71萬張大量，並以每股12.3元、下跌1.05%或7.87%作收，新光金的成交量同時成為上市公司買超第一大。
而中信金則因外資回頭大買，今日成交量高達20.79萬張，單日上漲0.9元或2.75%，以每股33.6元作收。
根據統計，從8月20日臨時董事會通過投資新光金後，從隔日（21日）起中信金就遭外資無情賣出，連砍17個交易日，其中近半單日賣超張數超過4萬張，而臨時董事會隔日更一口氣賣超11.56萬張，不過今日見到外資逾5萬張買單回頭，成為市場焦點。
除了中信金、新光金以外，外資今日也大幅買超開發金（2883）1.95萬張，讓3家金控股名列外資買超榜前3名。
航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）各因外資買超1.9萬張與1.45萬張名列第4與第5。
貨櫃海運股陽明（2609）、萬海（2615）、長榮（2603）獲外資買超1.27萬張與9671張與7511張，成為買超榜第6、第7與第8名。
面板股群創（3481）獲名資買超6812張名列第9，營建股名軒（1442）獲外資買超6070張，為買超第10大。
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