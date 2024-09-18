鋼市疲弱！中鋼10月、Q4盤價下調　最大跌價每公噸1500元

▲中鋼第四季的季盤產品，除了鋼板SM570系列平盤之外，其他品項跌價500元至1,500元不等。（圖／中鋼提供）

記者楊絡懸／台北報導

中鋼（2002）18日開出10月和第四季盤價，由於國際鋼市疲弱，觀望氣氛濃厚，月盤鋼品全面調降，跌價每公噸800至1,200元；第四季除了鋼板SM570系列平盤之外，其他品項跌價500元至1,500元不等。

中鋼指出，在鋼鐵需求方面，美國、歐洲、中國製造業PMI指數回落至榮枯線50之下，傳統製造業復甦乏力，其中，在中國房地產疲軟下，轉以推動新基礎建設，以及新能源車、家電等產品以舊換新補助，力求用鋼需求持穩。

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台灣因今年前8個月汽車累積銷量表現優於預期，加上「國產汽車零件自製率」新制上路，有助支撐國內汽車用鋼需求，此外，國內公共工程及大樓、廠房建築用鋼需求強勁，鋼構業市況穩定向上。

在鋼鐵供給方面，根據世界鋼鐵協會（Worldsteel）統計，今年前7個月全球粗鋼產量約為11.1億噸，年減0.7%，其中，中國鋼廠不堪虧損，擴大減產幅度，韓國鋼廠則規劃近期熱軋產線定修，推估影響熱軋產能約40萬噸，供給限縮有助穩定東亞鋼市。

原物料與營運成本方面，受中國鋼廠減產影響，鐵礦砂回落至每公噸90至100美元，煤礦在每公噸180至190美元區間整理，原料成本下降。

至於鋼鐵行情方面，中國熱軋流通行情近1個月下滑約每公噸人民幣350元（約49美元）；鞍本10月平板類每公噸下跌人民幣200至250元（約28至35美元），反映市場疲弱現況；寶武鋼10月平板類產品雖以平盤開出，鋼市是否因此回穩尚待觀察。

中鋼指出，中國為去化過剩產能，對外大量輸出低價鋼品，偏離市場行情，拖累亞洲鋼價，東南亞熱軋進口行情近一個月下滑約每公噸35美元，越南台塑河靜鋼廠熱軋新盤每公噸也調降16美元。

現階段國際鋼市疲弱態勢依舊，國內鋼鐵市場觀望氛圍濃厚，上下游產業經營艱困，但煤鐵原料成本回降，為提振下游購料信心，中鋼今年10月的月盤產品，因應低價進口競爭及國內流通行情變化，盤價全面下調；第四季的季盤產品，則考量各產業需求強度與競爭狀況不同，給予差異化訂價。