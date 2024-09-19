談新新併　新光金大股東洪士琪：車子只要往前跑、就能解決困難

▲新光金控副董事長洪士琪。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）「新新併」股東臨時會即將於10月9日召開，隨著贊成與反對兩派動員徵求委託書煙硝味濃重，市場消息也更加紛亂，新光金大股東洪士琪今（19）日以股東立場發出聲明，強調「車子只要往前跑，就能解決困難。」呼籲投資人相信整併綜效。

以下是洪士琪聲明全文

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股東立場

過去一年多來，從剛開始接手時的一片混亂 (巨額虧損，人員浮動，疑似圖利或掏控的官司及新聞不斷，增資等各種的壓力等)，新經營團隊堅守公司治理下默默地做了相當多的努力，明顯的感受到主管機關對經營團隊的態度，從默默的觀望到對團隊的鼓勵，對我們是放心的，也重拾對我們的信任，這真的要謝謝主管機關對我們的認可。新團隊在新壽的經營管理能力有受到主管機關的肯定，這對未來合併後的成長也具有關鍵性的影響。

新光金依照自己的體質，要跨大步的成長有其瓶頸，合併絕對是向上成長的關鍵，而金融機構的合併要看的面向非常的廣，也很深。也絕不是價格一項因素就決定一切，過往金管會的邏輯和聲明相當清楚。

星期一金管會所做的決定，已清楚表達立場；否准中信金。然，既然已否准中信金，林先生還是持續鼓吹中信金和新光金合併，對新新併多所批評，這真的不好。

林先生對新光金董事們所謂掏空或賤賣的不實指控及對新光金董事們努力經營和對合併案的努力似是而非的言論，家族公司將會對其提起最嚴厲的法律動作。

我們衷心的希望林先生，要飲水思源、吃果子拜樹頭，但思己過、莫論人非，不要一直讓親痛仇快、一錯再錯。

古人云：「野鬼伎倆千般有盡」、但我們心中的智慧和安定是無窮的！所以我們心中義無反顧的、就是以最大的智慧確保所有股東的最佳權益、和尊重金融秩序的和諧安定。

對於所有惡意在市場上抹黑滋事、破壞金融秩序的非法行為、我們都會一併交給律師團隊去處理、不再隨之起舞。

金控合併後的財務規劃有各種方式，時間演進也會有不同組合，往往看到的都不一定是最後的結果，我想引用的一句台詞：車子只要往前跑，就能解決任何困難。我相信新新併一定會展現明顯的綜效和成果。