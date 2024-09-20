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降息後台股ETF熱！00919價量齊揚最具人氣　今搶除息最後買進

▲美國降息，台股表現價量齊揚，ETF漲多跌少。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國降息，台股表現價量齊揚，ETF漲多跌少。觀察9月19日股價上漲、成交量上萬張排名來看，前8名都是高息型ETF，其中，群益台灣精選高息（00919）更挾帶著即將除息的優勢，日成交量10.8萬張最具人氣，呈現交投熱絡，今（20）日搶最後買進日，早盤更漲於1%、最高價來到24.38元。市場法人表示，降息循環啟動，投資人可朝高息資產布局，更可關注台股高息ETF。

台股ETF人氣暢旺，深受台灣投資人喜愛，受益人數今年來已增加逾370萬人，總受益人來到978萬人，其中，台股高息ETF更是「人氣強強滾」增加了325萬人。

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▲「台股ETF」降息首日價漲量增成交量排名前十。（圖／記者楊絡懸製表）

▲「台股ETF」降息首日價漲量增成交量排名前十。（圖／記者楊絡懸製表）

群益投信表示，當美國聯準會（Fed）啟動降息循環，在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，建議投資人可朝高息資產進行布局，其中，台股高息ETF既可掌握配息、也可資本利得「雙收益」，是投資人不可不留意的標的。

據了解，00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元，觀察這6次配息發配金額，分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元、0.72元，顯示出穩定階梯式向上的配息政策，連續6季的年化配息率衝破10%，搶在除息前上車的投資人源源不斷。00919此次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日。

00919基金經理人謝明志表示，高息股的誘因有穩定領息，跟漲抗跌的特性也是重點之一，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機，此外，存股除了觀察配息率高低，也要考量企業獲利成長性，如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。

謝明志認為，雖然對台股長線多頭看法不變，不過股市漲多後仍須提防修正，要能抵禦金融市場的波動度，配置不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，有息保護也相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

關鍵字： 00919高股息ETF除息配息

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