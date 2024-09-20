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永慶房產集團與內政部地政司聯手抗詐騙　「地籍異動即時通」產權異動秒通知、地面師也沒轍

▲▼永慶房產集團,詐騙,地籍異動即時通,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲永慶房產集團9月19日在台中市北區中達里活動中心舉辦防詐騙講座，吸引許多民眾到場聆聽。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

永慶房產集團力抗詐騙，攜手各縣市政府警察局、地政局等單位，全台1,800店竭力推動「預防詐騙公益講座」，目前已舉辦逾320場次、超過1萬人次參與，目的是希望民眾能夠提高警覺，藉由專家傳授反詐秘訣，不要將自己的心血白白送給詐騙集團。除了持續辦理講座，永慶房產集團也率先響應內政部地政司政策，竭力推動「地籍異動即時通」服務，一旦不動產權利有變動時就會通知所有權人，能夠有效保障民眾財產安全。

現今詐騙猖獗，臺中市政府地政局為保障民眾財產安全，推出「財產安全守門員，公私協力防詐騙」創新措施，吳存金局長指出，永慶將在台中地區辦理多場防詐騙講座，盼透過與永慶共同合作，讓民眾暸解各項守護財產服務，擴大防詐宣導效益。

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台中市第一場「預防詐騙公益講座」，由台慶不動產英才梅川加盟店周騰霖店東，與中達里賴文進里長共同舉辦。賴文進里長表示，詐騙集團手法不斷在更新，為了保護大家避免受騙，過去舉辦過好幾次預防詐騙的相關講座，但這是第一次跟里民們介紹「不動產詐騙」預防議題，並由臺中市中正地政事務所廖永富課長、楊允瓏代書等專家，分享不動產防詐措施，讓里民們受益良多，非常感謝永慶房產集團的推廣。

▲▼永慶房產集團,詐騙,地籍異動即時通,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲講座上特別針對不動產詐騙常見手法進行解說，提醒民眾多防範留意。

民眾對於不動產詐騙手法較陌生，因為大部分的人以為房屋權狀都好好地收在家裡，房地產就不會不見，殊不知現在詐騙手法多元，一不小心遇到假買方、假租客，房子便在不知情的狀況下被過戶。楊允瓏表示，若要預防類似情況，應該避免將戶籍設在已經出租的房子內，並經常到出租屋處走動，確認有無異樣；重要的文件要申請寄到通訊地址，或是將戶籍遷移到可收到通知的位置。

臺中市中正地政事務所也鼓勵民眾申請「地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達住所」等服務，保護自身財產安全。廖永富課長說，「地籍異動即時通」可協助民眾充分掌握不動產登記之狀態，並能及早因應，減少偽冒貸款或產權移轉等不法詐騙案件。「住址隱匿」是針對第二類謄本的住址資料隱匿，以防止有心人士侵擾。「指定送達住所」則是指戶政機關行政處分或告知單等文件，基本上都是寄送到戶籍地，若申請該服務，即能寄送至民眾指定地址，保證重要訊息不漏接。

▲▼永慶房產集團,詐騙,地籍異動即時通,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲臺中市中正地政事務所向民眾說明地籍異動即時通服務，名下財產若有異動會即時通知，能有效保護自身財產安全。

根據內政部統計，投資詐騙的案件數居高不下，還有多起案件是民眾遭受假投資詐騙後，又被誘騙抵押不動產貸款。臺中市警察局提醒民眾，投資理財應依循正常管道操作，切勿輕信「穩賺不賠」、「高獲利」等話術，若有疑慮，可撥打165反詐騙專線諮詢、查證。
 

關鍵字： 永慶房產集團詐騙地籍異動即時通永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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