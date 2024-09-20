永慶房產集團與內政部地政司聯手抗詐騙　「地籍異動即時通」產權異動秒通知、地面師也沒轍

▲永慶房產集團9月19日在台中市北區中達里活動中心舉辦防詐騙講座，吸引許多民眾到場聆聽。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

永慶房產集團力抗詐騙，攜手各縣市政府警察局、地政局等單位，全台1,800店竭力推動「預防詐騙公益講座」，目前已舉辦逾320場次、超過1萬人次參與，目的是希望民眾能夠提高警覺，藉由專家傳授反詐秘訣，不要將自己的心血白白送給詐騙集團。除了持續辦理講座，永慶房產集團也率先響應內政部地政司政策，竭力推動「地籍異動即時通」服務，一旦不動產權利有變動時就會通知所有權人，能夠有效保障民眾財產安全。

現今詐騙猖獗，臺中市政府地政局為保障民眾財產安全，推出「財產安全守門員，公私協力防詐騙」創新措施，吳存金局長指出，永慶將在台中地區辦理多場防詐騙講座，盼透過與永慶共同合作，讓民眾暸解各項守護財產服務，擴大防詐宣導效益。

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台中市第一場「預防詐騙公益講座」，由台慶不動產英才梅川加盟店周騰霖店東，與中達里賴文進里長共同舉辦。賴文進里長表示，詐騙集團手法不斷在更新，為了保護大家避免受騙，過去舉辦過好幾次預防詐騙的相關講座，但這是第一次跟里民們介紹「不動產詐騙」預防議題，並由臺中市中正地政事務所廖永富課長、楊允瓏代書等專家，分享不動產防詐措施，讓里民們受益良多，非常感謝永慶房產集團的推廣。

▲講座上特別針對不動產詐騙常見手法進行解說，提醒民眾多防範留意。

民眾對於不動產詐騙手法較陌生，因為大部分的人以為房屋權狀都好好地收在家裡，房地產就不會不見，殊不知現在詐騙手法多元，一不小心遇到假買方、假租客，房子便在不知情的狀況下被過戶。楊允瓏表示，若要預防類似情況，應該避免將戶籍設在已經出租的房子內，並經常到出租屋處走動，確認有無異樣；重要的文件要申請寄到通訊地址，或是將戶籍遷移到可收到通知的位置。

臺中市中正地政事務所也鼓勵民眾申請「地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達住所」等服務，保護自身財產安全。廖永富課長說，「地籍異動即時通」可協助民眾充分掌握不動產登記之狀態，並能及早因應，減少偽冒貸款或產權移轉等不法詐騙案件。「住址隱匿」是針對第二類謄本的住址資料隱匿，以防止有心人士侵擾。「指定送達住所」則是指戶政機關行政處分或告知單等文件，基本上都是寄送到戶籍地，若申請該服務，即能寄送至民眾指定地址，保證重要訊息不漏接。

▲臺中市中正地政事務所向民眾說明地籍異動即時通服務，名下財產若有異動會即時通知，能有效保護自身財產安全。

根據內政部統計，投資詐騙的案件數居高不下，還有多起案件是民眾遭受假投資詐騙後，又被誘騙抵押不動產貸款。臺中市警察局提醒民眾，投資理財應依循正常管道操作，切勿輕信「穩賺不賠」、「高獲利」等話術，若有疑慮，可撥打165反詐騙專線諮詢、查證。

