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打贏百億遺產之爭又提告！張國煒喊話：該給我的不要霸占

張國煒強調自己沒有要長榮集團的經營權，只希望拿到該屬於自己的遺產。

▲張國煒強調自己沒有要長榮集團的經營權，只希望拿到該屬於自己的遺產。

圖文／鏡週刊

本週三（9月18日），長榮集團張家老四、星宇航空董事長張國煒，針對已故長榮集團總裁張榮發所立遺囑之遺囑執行人與大哥張國華共同違反遺囑內容，委任律師團控告相關人士背信、要求撤換遺囑執行人。隔日，張國煒親上火線喊話，「對於遺產分配，希望可以公開、透明處理。大家就好聚好散，該給我的就給我，不要霸占。」

長榮集團張家老四、星宇航空董事長張國煒，本週三（18）日委任律師團，針對已故長榮集團總裁張榮發所立遺囑之遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源與張國華共同違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，向台北地檢署提出刑事告訴，並向台北地院聲請解任遺囑執行人職務並改定適格之遺囑執行人。

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隔日，張國煒親上火線喊話，「我沒有要長榮集團的經營權，對於遺產分配，只希望可以公開、透明處理。大家就好聚好散，該給我的就給我，不要霸佔。」

張國煒會親自出馬是因為，今年8月，最高法院針對張榮發遺囑訴訟，判決認定遺囑有效，「但之前多次發函給遺囑執行人，連一張總裁（張榮發）的財產清冊都要不到，這不是怠忽職守嗎？我父親過世8年半了，他們早就該準備好相關資料，要善盡自己的義務才對。」

「更離譜的是，9月10日開遺囑執行人會議時，他們竟然以大家對遺產分配沒共識為由而不訂定下次會議時間。講明白一點，就是要拖嘛。」張國煒越說越氣憤，指控遺囑執行人未依照遺囑內容積極執行職務，導致遺囑執行牛步不前，根本不適任，所以他才大動作向臺北地院聲請解任遺囑執行人職務並改定適格之遺囑執行人。

更讓張國煒氣不過的是，「外傳我不想把遺產分給他們（指張家其他兄弟），我在這裡澄清，沒有這回事！」並霸氣地說，不論國內外的遺產，他願意全部都按特留分的方式處理，「雖然巴拿馬沒有特留分的規定，但為了不讓大家有紛爭，海外的遺產我也打算分給他們。」

以此案來看，張榮發2016年過世後，法定繼承人包含大房子女張淑華、張國華、張國明、張國政，及二房李玉美、張國煒共6人，依法規定，應繼分是遺產總額除以繼承人總數為1/6，而特留分是應繼分的一半為1/12。也就是說，法律保障配偶及其他子女的特留分為遺產總額的1/12，張國煒則可以繼承7/12。

只是長榮張家家產龐大，張國煒想拿到遺產，還有許多財產內容要釐清，才能順利拿走父親給他的遺產，而他也再度喊話：「希望接下來大家可以好好處理遺產的問題，給我一個公平就好，屬於我的不要霸占。」


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關鍵字： 鏡週刊

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