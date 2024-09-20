張國煒再槓上大哥　長榮集團：勿得寸進尺、影響上市公司股價

▲長榮國際。（圖／記者高兆麟攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮集團遺囑之爭持續延燒，星宇航空（2646）董事長張國煒再對大哥張國華及遺囑執行人等提告，甚至出面喊話「該給我的不要霸佔」，對此，長榮集團今（20）日也回應，有關張國煒控告長榮集團總裁張榮發所指定的4位遺囑執行人及張國華違反遺囑內容一事，提出3點說明，並建請張國煒切勿得寸進尺、為一己私利妄圖影響長榮集團穩定經營以及轄下上市公司股價，而應盡早止息訟爭，始為正軌。

以下為長榮集團3點聲明：



1.「長榮集團總裁」之頭銜身分，為1993年3月由集團創辦人張榮發先生所創設。雖張國煒先生一度曾於2016年2月18日以時任長榮航空董事長身分在長榮航空自行宣布擔任集團總裁，旋因大股東家族共識而將此職稱永遠留給創辦人，爾後各公司秉持公司治理原則，由專業經理人妥善經營，績效有目共睹。



2.張國煒先生表示四位遺囑執行人未選任其作為巴拿馬長榮國際之公司負責人即是違背遺囑之說法，顯然刻意忽略巴拿馬長榮國際僅單純為長榮海運體系其中一家公司的事實，而觀諸長榮集團轄下各公司章程，均未設有「總裁」乙職之職銜。



巴拿馬長榮國際於1975年設立登記時，即於章程中規範「Permanent President」之公司負責人一職，而張榮發先生係於1993年始創設「長榮集團總裁」名號。兩者職銜身分截然不同，張國煒先生企圖將兩者混為一談，罔顧公司章程體制與企業運作事實，其心可議。



3.張總裁辭世後，4位遺囑執行人為確保海運業務遂行，依循集團旗下巴拿馬長榮國際公司章程規定，指定張國華先生擔任新任Permanent President及Permanent Director，此業經巴拿馬當地主管機關依相關文件完成公司登記程序。張國華先生為巴拿馬長榮國際現行有效之合法代表人，依法規及公司章程行使職權，包括公平配發股利給全體股東，其中張國煒先生亦以股東身分完整受領股利，分毫不差，建請張國煒先生切勿得寸進尺、為一己私利妄圖影響長榮集團之穩定經營以及轄下上市公司股價，而應盡早止息訟爭，始為正軌。