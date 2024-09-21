英特爾業績螺旋式下滑！傳高通有意收購　震撼科技界

▲傳高通收購英特爾，震驚業界。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國《華爾街日報》20 日獨家報導指出，晶片大廠高通向競爭對手但目前陷入困境的英特爾提出收購方案，由於英特爾20日收盤市值超過 900 億美元，若此筆交易達成，有可能成為科技業規模最大、影響最深遠的交易之一，受此激勵，英特爾盤中交易一度超漲9%。

報導指出，其實上月就有消息稱，高通與英特爾之間已有溝通，但當時的說法是高通對英特爾的「部分設計業務」非常感興趣。

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另根據《CNBC》報導，匿名消息人士透露，高通近期確實接觸了英特爾，商討收購事宜，目前不清楚雙方是否已進入正式談判階段，具體的談判細節也不明。

《CNBC》報導，英特爾曾是全球最大的晶片製造商，但近年呈現「螺旋式下滑」，邁入2024年後，英特爾的處境更加艱難，在8月發佈了令人失望財報，並宣布裁員15%並停發股利，一度引爆股價單日大暴跌26%，創50年最大跌幅。

《華爾街日報》稱，目前雖離達成協議還很遠，但此事可能被視為加強美國晶片競爭優勢的機會，而且即使英特爾願意接受高通收購，這種超大規模的交易幾乎肯定會引起反壟斷審查，儘管它也有可能被視為加強美國晶片競爭優勢機會

《華爾街日報》報導援引知情人士的話稱，交易尚未確定，並且目前仍存在諸多不確定性。對此，英特爾拒絕置評，高通也尚未對此消息作出回應。

受這一消息的影響，英特爾盤中一度漲近9.5%，最高來到每股23.14美元，創8月2日以來的最高水平，高通則一度跌超5.5%。截至收盤，兩者的漲幅和跌幅均明顯收窄，英特爾收漲3.31%，高通收跌2.87%。

