OpenAI「草莓」將問世！帶旺AI伺服器需求 廣達、緯穎喜迎新商機

美國科技公司OpenAI最新的推理AI模型「Strawberry」（草莓）即將問世，這款最新AI模型，具備獨特的推理能力，可以先思考、再回答問題，被喻為AI領域突破，重新定義AI能力的重大創新。保德信指出，未來經過訓練後，將可透過推論來解決問題，不僅能更加擴大結合各產業，帶來龐大商機，相關AI伺服器需求也將大幅成長。

「金龍海嘯」牽動資產傳承大計 會計師：蛋白區房產規劃有壓力

央行總裁楊金龍出重手祭出第7波信用管制措施，其中明文規定名下有房產的自然人即便是首貸也不能給予寬限期，遭市場封為「金龍海嘯」，會計師指出，此舉不但影響一般人購屋，對於家族資產傳承規劃上也會連動影響，首當其衝的就是蛋白區房地產是否要提前過戶到子女名下，成為財富安排時首要評估的事情

快訊／雨區移動！7地淹水警戒 台北市大安、信義區入列

大雨澆灌範圍擴大！經濟部水利署今（22）日下午1點40分更新淹水警戒資訊，台北市、新北市與桃園市共10地區都亮燈警戒，其中台北市大安區、信義區、文山區為最新一波入列區域。

央行重拳打房！仲介、代銷全中槍 專家：只有「1行業」受惠

全球最嚴限貸令來了！央行為抑制房市過熱，祭出第7波房市管制措施，其中包括名下有房者再購屋不得有寬限期，引發市場熱烈討論。馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，這波打擊不僅影響仲介，幾乎所有房地產從業人員都難逃波及，中古屋、新建案交易量恐將大幅萎縮，唯一受惠的可能只有法拍業者。

高通中短期需要台積電！ 華爾街分析師：併英特爾恐拖累毛利率

美國半導體大廠英特爾（Intel）與高通（Qualcomm）整併的消息持續熱議，不過有華爾街分析師對併購案持疑，除了認為高通無助解決Intel現有難題以外，還可能會拖累毛利率，「就算整併成功，因為台積電技術領先，高通中短期內依舊需要台積電。」

曾喊「超車台積電」美媒：英特爾失策 AI熱潮下淪高通收購目標

高通向英特爾提出收購意向消息引發關注，華爾街日報分析，英特爾執行長基辛格力求轉型、擴張製造業務卻難追趕台積電等對手，後遇上AI崛起，市場需求轉向輝達AI晶片，使英特爾淪為被收購的目標。

快訊／暴雨炸裂！新北、桃園市7地淹水警戒 三峽、樹林區列一級

暴雨狂轟，經濟部水利署今（22）日中午12點20分更新淹水警戒資訊，針對新北市、桃園市共同6地區發布淹水警戒，其中三峽區、樹林區皆因已經明顯出現積淹水，列為一級警戒。

快訊／大雨轟炸！新北市3地淹水警戒 樹林區列一級

大雨轟炸，經濟部水利署今（22）日中午12點針對新北市樹林區、三峽區、中和區等3地發出淹水警戒，其中樹林區時雨量達68毫米，明顯超過最高警戒值60毫米，已明顯積淹水，因此列為一級。

快加油！BB Call爆炸案牽連 汽油明起漲0.3元、柴油漲0.4元

經濟部指出，受到黎巴嫩真主黨遭遇呼叫器與對講機集體爆炸事件牽連，地緣政治緊張、美國聯準會（Fed）降息等因素影響，國際油價上漲，因此台灣中油公司自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升28.0元。

散熱三雄比價效應 專家點名雙鴻、奇鋐先補漲

散熱三雄：健策3653、雙鴻3324、奇鋐3017比價效應！雙鴻、奇鋐即將補漲！