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郭明錤爆「外力」逼高通評估併英特爾　預言成案是災難

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

英特爾（Intel）賣給高通（Qualcomm）的訊息愈來愈明朗，不過擁有「地表最強蘋果分析師」封號的天風證券分析師郭明錤有個人平台「X」上指出，高通就財務、業務面分析沒有強烈動機併購Intel，認為高通是因為「外力不可抗拒因素」的壓力，才去謹慎並被動評估併購Intel的可行性，郭同時預言，若整併成功，對高通而言會是災難。

郭明錤對高通提出3大業務觀察，當前最關鍵的是建立AI晶片的競爭力

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1. 裝置端AI手機晶片：Qualcomm在此領域極具優勢，是Apple最大的競爭對手。

2. 裝置端AI PC晶片：隨WoA (Windows on ARM) 逐漸優化，Qualcomm優勢將逐漸浮現。

3. AI伺服器晶片：Qualcomm的弱項。

郭明錤認為，面對AI時代，高通最好的策略是，藉由手機AI晶片快速變現，同時持續推廣PC AI晶片，並同步建構裝置端 (手機+PC) AI生態優勢，與透過投資與併購等方式快速強化伺服器AI晶片優勢。

併購Intel僅對Qualcomm的AI PC晶片業務有幫助。但從Microsoft對WoA的承諾 (其最新Surface機型都採用Qulacomm處理器/ARM架構)，Qualcomm在PC市場成長只是早晚問題。併購Intel雖可快速拓展Qualcomm的PC市占率，但付出代價不菲，且即便不靠此併購，Qualcomm也可憑自身實力在AI PC市場成長。

郭明錤直言，Intel在一般伺服器市場的優勢地位對Qualcomm吸引力也有限。AI伺服器才是伺服器市場的明日之星，而恰巧AI伺服器也正是Intel目前的弱項。

就高通的現金、現金等價物與可銷售證券共約130億美元（約台幣4160億元），市值約1900億美元（約台幣6.08兆元）。即便先忽略併購帶來的溢價、衍生費用、債務承擔與後續管理成本等，單從Intel市值約930億美元（約台幣2.98兆元）來看，此併購案對高通的財務壓力極大，且對獲利能力會有立即性的負面影響，淨利率可能從現在的20%+降到個位數甚至虧損 (晶圓代工業務是最大累贅)。

高通最新一季的資本支出約為3.9億美元（約台幣124.8億元），郭明錤表示，拿併購Intel的資金略估需1000億美元以上（相當於台幣3.2兆元）去擴大資本支出追求AI PC與AI伺服器的成長，風險更低且管理效率更高。

郭明錤指出，考慮到各國之後的反壟斷調查．此併購案很難在短期內完成。即便高通為降低併購帶來的財務與管理壓力而出售部分Intel資產，這也非一時三刻可以拍板定案。而上述不確定性在此併購進行中時，很不利高通股價交易氣氛。

如此看來，郭明錤認為，「Qualcomm應該沒有強烈動機去併購Intel才是，此併購案若發生，對Qualcomm可說是災難一場。」

郭明錤說：「我的調查與理解是，Qualcomm在內部討論中，對併購Intel也抱著消極態度。」他認為，目前聽到的一種傳言就可能是對的，即Qualcomm是因為某「外力不可抗拒因素」的壓力，才去謹慎並被動評估併購Intel的可行性。

關鍵字： 郭明錤高通英特爾Intel

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